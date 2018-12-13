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      Тренди в дизайні інтер'єрів 2018: що було в квартирній моді цього року

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      Тренди дизайну інтер'єрів 2018 - висновки 2018 року
      Тренди в дизайні інтер'єрів 2018 / Колаж 24 каналу

      2018-й рік позначився не лише на цінах на квадратні метри в Україні та світі, але й залишив помітний слід у такій у мінливій та суб'єктивній сфері як дизайн інтер'єрів.

      24 канал підсумовує, якими були тенденції в дизайні інтер'єру у 2018-му році.

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      Чимало тенденцій в облаштуванні помешкань цьогоріч диктували не лише модні течії чи суб'єктивні смаки відомих дизайнерів, але й виклики часу.

      Так, у 2018-му з'явилось все більше інтер'єрних рішень, пов'язаних з темою екології та охорони навколишнього середовища.

      1. Індивідуалізму час

      У 2018-му дизайнери закликали свідомо ігнорувати диктування зі світу моди і робити інтер'єр власного помешкання максимально персоналізованим і неповторним.

      Ваше помешкання має відображати ваші власні смаки і потреби, аби бути зоною затишку та комфорту саме для Вас.

      Такий індивідуальний інтер'єр може сміливо поєднувати кілька стилів, але все ж до порад професіоналів варто дослухатись, щоб не спотворити оригінальні ідеї беззмістовними рішеннями.

      будинок дизайн інтер'єр тренди 2018
      Тренди в дизайні інтер'єру 2018: перемагає індивідуалізм

      2. Максималізм

      Після тривалого домінування мінімалізму позиції у модних тенденціях знову повертає собі максималізм.

      Він відкриває більше простору для самовираження і втілення сміливих задумів. Максималізм заохочує експериментувати з кольорами, фактурами, стилями та епохами, створюючи власні унікальні композиції.

      тренди 2018 інтер'єр максималізм
      Максималізм у трендах в дизайні інтер'єру 2018

      3. Instagram-ready

      Епоха соцмереж, інтернет-медіа і тотальної діджиталізації життя впливає й на облаштування наших квартир.

      Через камеру смартфона помешкання перетворюється на своєрідний "виставковий зал", кожен закуток якого ледь не завжди повинен бути готовим для вдалого кадру.

      дизайн інтер'єр тренди 2018
      Тренди 2018: соцмережі безпосередньо впливають на облаштування інтер'єрів помешкань

      4. Ергономіка і переосмислення концепцій

      Глобальні тенденції показують, що з кожним роком площа традиційних міських квартир зменшується, а разом з тим росте попит на смарт-помешкання, де постає питання раціонального розташування меблів та поліфункціонального використання вільного простору.

      дизайн інтер'єр тренди 2018
      Ергономічність у трендах в дизайні інтер'єрів 2018

      5. Модульні меблі

      У 2018-му свою популярну нішу зайняли модульні меблі – дивани, крісла, ліжка-трансформери, багатофункціональні кухонні "острови" чи шафи з вбудованою побутовою технікою.

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      Зазвичай вони не займають багато місця, але гармонійно перегукуються.

      кухня модульні меблі тренди інтер'єр дизайн 2018
      Тренди в дизайні інтер'єрів 2018: модульні кухні далі в моді

      6. Дзеркала

      Дзеркала в інтер'єрі помешкання у 2018-му могли бути використані у найнезвичніших варіантах.

      Проте з таким елементом декору слід бути обережним, оскільки вони можуть внести в облаштування оселі як додатковий простір, так і надмірно "драматизувати" інтер'єр, позбавивши його затишку.

      Дзеркало дизайн інтер'єр тренди 2018
      Дзеркала у трендах дизайну інтер'єрів 2018

      7. Килими

      У 2018-му килими з моди не виходили. З ними дозволяли експериментувати у найрізноманітніших формах, розмірах і фактурах.

      Килим можна як вішати на стіни, так і знайти йому практичне призначення на підлозі. Деякі бренди у вигляді килимів випускають справжні витвори мистецтва.

      килими тренди дизайн інтер'єр 2018
      Килими залишались в інтер'єрних трендах у 2018

      8. Живий куток

      Природні мотиви повертаються у модні тренди не лише у вигляді вигадливих принтів на одязі чи меблях. В інтер'єри вони прийшли буквально природним шляхом – у вигляді живих кімнатних рослин.

      До звичних вазонів в декорі помешкань цьогоріч приєднались ще й так звані "домашні джунглі".

      інтер'єр дизайн тренди 2018 зелень рослини вазони
      Зелень була у трендах дизайну інтер'єру у 2018

      Ця "жива" тема полюбилась й дизайнерам інтер'єрів, які спеціалізуються на облаштуванні офісів, готелів чи ресторанів.

      9. Кольори

      Кольором 2018-го за визначенням Інституту Pantone був сміливий "ультрафіолет".

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      Щоправда, в дизайні інтер'єру фахівці радили експериментувати з більш стриманими відтінками фіолетового, рожевого чи лавандового.

      тренди дизайн інтер'єр фіолетовий
      Фіолетовий у дизайні інтер'єру 2018

      10. Затишний будинок ніколи не виходить з моди

      Скандинавське "хюгге" вже стало синонімом домашнього затишку і розміреного життя, яке знайшло свої відгуки у дизайні осель.

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      У такому помешканні цінують все, що дарує відчуття спокою, простоти і комфорту, тому хюгге-стиль цілком справедливо зайняв своє почесне місце у трендах дизайну інтер'єру 2018 року.

      хюге затишок комфорт дизайн декор інтер'єр тренди 2018
      Затишок в дизайні інтер'єрів завжди у моді

      Автор: Наталя Сколоздра
      Теги: Новини України Підсумки 2018 року Публікації Новини нерухомості Новини нерухомості України Ідеї для інтер'єру Декор і дім Новини нерухомості світу Підсумки року
      Джерело: 24 канал
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