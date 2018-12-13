Тренди дизайну інтер'єрів 2018 - висновки 2018 року

2018-й рік позначився не лише на цінах на квадратні метри в Україні та світі, але й залишив помітний слід у такій у мінливій та суб'єктивній сфері як дизайн інтер'єрів.

24 канал підсумовує, якими були тенденції в дизайні інтер'єру у 2018-му році.

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Чимало тенденцій в облаштуванні помешкань цьогоріч диктували не лише модні течії чи суб'єктивні смаки відомих дизайнерів, але й виклики часу.

Так, у 2018-му з'явилось все більше інтер'єрних рішень, пов'язаних з темою екології та охорони навколишнього середовища.

1. Індивідуалізму час

У 2018-му дизайнери закликали свідомо ігнорувати диктування зі світу моди і робити інтер'єр власного помешкання максимально персоналізованим і неповторним.

Ваше помешкання має відображати ваші власні смаки і потреби, аби бути зоною затишку та комфорту саме для Вас.

Такий індивідуальний інтер'єр може сміливо поєднувати кілька стилів, але все ж до порад професіоналів варто дослухатись, щоб не спотворити оригінальні ідеї беззмістовними рішеннями.



Тренди в дизайні інтер'єру 2018: перемагає індивідуалізм

2. Максималізм

Після тривалого домінування мінімалізму позиції у модних тенденціях знову повертає собі максималізм.

Він відкриває більше простору для самовираження і втілення сміливих задумів. Максималізм заохочує експериментувати з кольорами, фактурами, стилями та епохами, створюючи власні унікальні композиції.



Максималізм у трендах в дизайні інтер'єру 2018

3. Instagram-ready

Епоха соцмереж, інтернет-медіа і тотальної діджиталізації життя впливає й на облаштування наших квартир.

Через камеру смартфона помешкання перетворюється на своєрідний "виставковий зал", кожен закуток якого ледь не завжди повинен бути готовим для вдалого кадру.



Тренди 2018: соцмережі безпосередньо впливають на облаштування інтер'єрів помешкань

4. Ергономіка і переосмислення концепцій

Глобальні тенденції показують, що з кожним роком площа традиційних міських квартир зменшується, а разом з тим росте попит на смарт-помешкання, де постає питання раціонального розташування меблів та поліфункціонального використання вільного простору.



Ергономічність у трендах в дизайні інтер'єрів 2018

5. Модульні меблі

У 2018-му свою популярну нішу зайняли модульні меблі – дивани, крісла, ліжка-трансформери, багатофункціональні кухонні "острови" чи шафи з вбудованою побутовою технікою.

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Зазвичай вони не займають багато місця, але гармонійно перегукуються.



Тренди в дизайні інтер'єрів 2018: модульні кухні далі в моді

6. Дзеркала

Дзеркала в інтер'єрі помешкання у 2018-му могли бути використані у найнезвичніших варіантах.

Проте з таким елементом декору слід бути обережним, оскільки вони можуть внести в облаштування оселі як додатковий простір, так і надмірно "драматизувати" інтер'єр, позбавивши його затишку.



Дзеркала у трендах дизайну інтер'єрів 2018

7. Килими

У 2018-му килими з моди не виходили. З ними дозволяли експериментувати у найрізноманітніших формах, розмірах і фактурах.

Килим можна як вішати на стіни, так і знайти йому практичне призначення на підлозі. Деякі бренди у вигляді килимів випускають справжні витвори мистецтва.



Килими залишались в інтер'єрних трендах у 2018

8. Живий куток

Природні мотиви повертаються у модні тренди не лише у вигляді вигадливих принтів на одязі чи меблях. В інтер'єри вони прийшли буквально природним шляхом – у вигляді живих кімнатних рослин.

До звичних вазонів в декорі помешкань цьогоріч приєднались ще й так звані "домашні джунглі".



Зелень була у трендах дизайну інтер'єру у 2018

Ця "жива" тема полюбилась й дизайнерам інтер'єрів, які спеціалізуються на облаштуванні офісів, готелів чи ресторанів.

9. Кольори

Кольором 2018-го за визначенням Інституту Pantone був сміливий "ультрафіолет".

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Щоправда, в дизайні інтер'єру фахівці радили експериментувати з більш стриманими відтінками фіолетового, рожевого чи лавандового.



Фіолетовий у дизайні інтер'єру 2018

10. Затишний будинок ніколи не виходить з моди

Скандинавське "хюгге" вже стало синонімом домашнього затишку і розміреного життя, яке знайшло свої відгуки у дизайні осель.

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У такому помешканні цінують все, що дарує відчуття спокою, простоти і комфорту, тому хюгге-стиль цілком справедливо зайняв своє почесне місце у трендах дизайну інтер'єру 2018 року.



Затишок в дизайні інтер'єрів завжди у моді