Тренды дизайна интерьера 2018: новые тенденции - итоги 2018 года

2018-й год сказался не только на ценах на квадратные метры в Украине и мире, но и оставил заметный след в такой в меняющейся и субъективной сфере как дизайн интерьеров.

24 канал подводит итог, какими были тенденции в дизайне интерьера в 2018-м году.

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Многие тенденций в обустройстве помещений в этом году диктовали не только модные течения или субъективные вкусы известных дизайнеров, но и вызовы времени.

Так, в 2018-м появилось все больше интерьерных решений, связанных с темой экологии и охраны окружающей среды.

1. Время индивидуализма

В 2018-м дизайнеры призвали сознательно игнорировать диктовку из мира моды и делать интерьер собственного дома максимально персонализированным и неповторимым.

Ваш дом должен отражать ваши собственные вкусы и потребности, чтобы быть зоной уюта и комфорта для Вас.

Такой индивидуальный интерьер может смело сочетать несколько стилей, но все же к советам профессионалов стоит прислушаться, чтобы не исказить оригинальные идеи бессодержательными решениями.



Тренды в дизайне интерьера 2018: побеждает индивидуализм

2. Максимализм

После длительного доминирования минимализма позиции в модных тенденциях снова возвращает себе максимализм.

Он открывает больше пространства для самовыражения и воплощения смелых замыслов. Максимализм поощряет экспериментировать с цветами, фактурами, стилями и эпохами, создавая собственные уникальные композиции.



Максимализм в трендах в дизайне интерьера 2018

3. Instagram-ready

Эпоха соцсетей, интернет-медиа и тотальной диджитализации жизни влияет и на обустройство наших квартир.

Через камеру смартфона помещения превращается в своеобразный "выставочный зал", каждый уголок которого едва не всегда должен быть готовым для удачного кадра.



Тренды 2018: соцсети непосредственно влияют на обустройство интерьеров помещений

4. Эргономика и переосмысление концепций

Глобальные тенденции показывают, что с каждым годом площадь традиционных городских квартир уменьшается, а вместе с тем растет спрос на смарт-помещение, где стоит вопрос рационального расположения мебели и полифункционального использования свободного пространства.



Эргономичность в трендах в дизайне интерьеров 2018

5. Модульная мебель

В 2018-м свою популярную нишу заняла модульная мебель – диваны, кресла, кровати-трансформеры, многофункциональные кухонные "острова" или шкафы со встроенной бытовой техникой.

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Обычно они не занимают много места, но гармонично перекликаются.



Тренды в дизайне интерьеров 2018: модульные кухни дальше в моде

6. Зеркала

Зеркала в интерьере квартиры в 2018-м могут быть использованы в самых необычных вариантах.

Однако с таким элементом декора следует быть осторожным, так как он может внести в обустройство дома как дополнительное пространство, так и чрезмерно "драматизировать" интерьер, лишив его уюта.



Зеркала в трендах дизайна интерьеров 2018

7. Ковры

В 2018-м ковры из моды не выходили. С ними позволяли экспериментировать в самых разнообразных формах, размерах и фактурах.

Ковер можно как вешать на стену, так и найти ему практическое назначение на полу. Некоторые бренды в виде ковров выпускают настоящие произведения искусства.



Ковры оставались в интерьерных трендах в 2018

8. Живой уголок

Природные мотивы возвращаются в модные тренды не только в виде причудливых принтов на одежде или мебели. В интерьеры они пришли естественным путем – в виде живых комнатных растений.

К привычным вазонам в декоре помещений в этом году присоединились еще и так называемые "домашние джунгли".



Зелень была в трендах дизайна интерьера в 2018

Эта "живая" тема полюбилась и дизайнерам интерьеров, специализирующимся на обустройстве офисов, гостиниц или ресторанов.

9. Цвета

Цветом 2018-го по определению Института Pantone был смелый "ультрафиолет".

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Правда, в дизайне интерьера специалисты советовали экспериментировать с более сдержанными оттенками фиолетового, розового или лавандового.



Фиолетовый в дизайне интерьера 2018

10. Уютный дом никогда не выходит из моды

Скандинавское "хюгге" уже стало синонимом домашнего уюта и размеренной жизни, которое нашло свои отзывы в дизайне дома.

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В таком доме ценят все, что дарит ощущение спокойствия, простоты и комфорта, поэтому хюгге-стиль вполне справедливо занял свое почетное место в трендах дизайна интерьера 2018 года.



Уют в дизайне интерьеров всегда в моде