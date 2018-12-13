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      Тренды в дизайне интерьеров 2018: что было в квартирной моде этого года

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      Тренды дизайна интерьера 2018: новые тенденции - итоги 2018 года
      Тренды в дизайне интерьеров 2018 / Коллаж 24 каналу

      2018-й год сказался не только на ценах на квадратные метры в Украине и мире, но и оставил заметный след в такой в меняющейся и субъективной сфере как дизайн интерьеров.

      24 канал подводит итог, какими были тенденции в дизайне интерьера в 2018-м году.

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      Многие тенденций в обустройстве помещений в этом году диктовали не только модные течения или субъективные вкусы известных дизайнеров, но и вызовы времени.

      Так, в 2018-м появилось все больше интерьерных решений, связанных с темой экологии и охраны окружающей среды.

      1. Время индивидуализма

      В 2018-м дизайнеры призвали сознательно игнорировать диктовку из мира моды и делать интерьер собственного дома максимально персонализированным и неповторимым.

      Ваш дом должен отражать ваши собственные вкусы и потребности, чтобы быть зоной уюта и комфорта для Вас.

      Такой индивидуальный интерьер может смело сочетать несколько стилей, но все же к советам профессионалов стоит прислушаться, чтобы не исказить оригинальные идеи бессодержательными решениями.

      будинок дизайн інтер'єр тренди 2018
      Тренды в дизайне интерьера 2018: побеждает индивидуализм

      2. Максимализм

      После длительного доминирования минимализма позиции в модных тенденциях снова возвращает себе максимализм.

      Он открывает больше пространства для самовыражения и воплощения смелых замыслов. Максимализм поощряет экспериментировать с цветами, фактурами, стилями и эпохами, создавая собственные уникальные композиции.

      тренди 2018 інтер'єр максималізм
      Максимализм в трендах в дизайне интерьера 2018

      3. Instagram-ready

      Эпоха соцсетей, интернет-медиа и тотальной диджитализации жизни влияет и на обустройство наших квартир.

      Через камеру смартфона помещения превращается в своеобразный "выставочный зал", каждый уголок которого едва не всегда должен быть готовым для удачного кадра.

      дизайн інтер'єр тренди 2018
      Тренды 2018: соцсети непосредственно влияют на обустройство интерьеров помещений

      4. Эргономика и переосмысление концепций

      Глобальные тенденции показывают, что с каждым годом площадь традиционных городских квартир уменьшается, а вместе с тем растет спрос на смарт-помещение, где стоит вопрос рационального расположения мебели и полифункционального использования свободного пространства.

      дизайн інтер'єр тренди 2018
      Эргономичность в трендах в дизайне интерьеров 2018

      5. Модульная мебель

      В 2018-м свою популярную нишу заняла модульная мебель – диваны, кресла, кровати-трансформеры, многофункциональные кухонные "острова" или шкафы со встроенной бытовой техникой.

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      Обычно они не занимают много места, но гармонично перекликаются.

      кухня модульні меблі тренди інтер'єр дизайн 2018
      Тренды в дизайне интерьеров 2018: модульные кухни дальше в моде

      6. Зеркала

      Зеркала в интерьере квартиры в 2018-м могут быть использованы в самых необычных вариантах.

      Однако с таким элементом декора следует быть осторожным, так как он может внести в обустройство дома как дополнительное пространство, так и чрезмерно "драматизировать" интерьер, лишив его уюта.

      Дзеркало дизайн інтер'єр тренди 2018
      Зеркала в трендах дизайна интерьеров 2018

      7. Ковры

      В 2018-м ковры из моды не выходили. С ними позволяли экспериментировать в самых разнообразных формах, размерах и фактурах.

      Ковер можно как вешать на стену, так и найти ему практическое назначение на полу. Некоторые бренды в виде ковров выпускают настоящие произведения искусства.

      килими тренди дизайн інтер'єр 2018
      Ковры оставались в интерьерных трендах в 2018

      8. Живой уголок

      Природные мотивы возвращаются в модные тренды не только в виде причудливых принтов на одежде или мебели. В интерьеры они пришли естественным путем – в виде живых комнатных растений.

      К привычным вазонам в декоре помещений в этом году присоединились еще и так называемые "домашние джунгли".

      інтер'єр дизайн тренди 2018 зелень рослини вазони
      Зелень была в трендах дизайна интерьера в 2018

      Эта "живая" тема полюбилась и дизайнерам интерьеров, специализирующимся на обустройстве офисов, гостиниц или ресторанов.

      9. Цвета

      Цветом 2018-го по определению Института Pantone был смелый "ультрафиолет".

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      Правда, в дизайне интерьера специалисты советовали экспериментировать с более сдержанными оттенками фиолетового, розового или лавандового.

      тренди дизайн інтер'єр фіолетовий
      Фиолетовый в дизайне интерьера 2018

      10. Уютный дом никогда не выходит из моды

      Скандинавское "хюгге" уже стало синонимом домашнего уюта и размеренной жизни, которое нашло свои отзывы в дизайне дома.

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      В таком доме ценят все, что дарит ощущение спокойствия, простоты и комфорта, поэтому хюгге-стиль вполне справедливо занял свое почетное место в трендах дизайна интерьера 2018 года.

      хюге затишок комфорт дизайн декор інтер'єр тренди 2018
      Уют в дизайне интерьеров всегда в моде

      Автор: Наталья Сколоздра
      Теги: Новости Украины Итоги 2018 года Публикации Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Итоги года Новости недвижимости мира Декор и дом Идеи для интерьера
      Источник: 24 канал
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