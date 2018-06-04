Как уютно обустроить маленькую кухню. Лайфхаки по оформлению интерьера: фото

Кухня в независимости от ее размеров может быть многофункциональной и стильной, однако нужно больше времени, чтобы удачно ее спланировать. Иногда такой дизайн требует более нестандартных решений.

Предлагаем Вам подборку, как можно оформить интерьер маленькой кухни.

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Белый цвет

Белый – лучший друг небольшой кухни. Такой цвет отражает свет, усиливая ощущение простора и визуально раздвигает стены.

Чтобы интерьер маленькой кухни не показался слишком стерильным, используйте несколько оттенков белого и комбинируйте разные текстуры. Например, фасады кухни могут быть глянцевыми, стены – матовыми. Также кроме этого, можно подобрать мебель в белом цвете.

Планировка кухни

Маленькую кухню можно оформить Г-образно. Это оптимальное решение, чтобы привлечь две смежные стены и угол между ними, расставить плиту, мойку и холодильник по принципу "рабочего треугольника" и при этом оставить достаточно места для столовой.

Впрочем, на очень маленькой кухне единственно возможным вариантом чаще всего является линейная планировка. Если кухня узкая, то вы можете рассмотреть и двухрядную планировку. Главное, чтобы проход между мебелью составлял не менее 100 см.

На квадратной кухне площадью не менее 9 квадратных метров можно расставить мебель П-образно. Такой тип планировки является самым удобным для приготовления пищи, но требует больше места.

Перепланировка для увеличения пространства

Совмещение маленькой кухни с гостиной не приведет к увеличению площади, но поможет создать ощущение более просторного, светлого и современного пространства. Также кухню можно увеличить с помощью балкона или лоджии.

Не используйте больше 2-3 цветов для планировки

С помощью этого можно избежать ощущения перегруженности и сделать кухню упорядоченной. Кроме того, яркие и темные цвета в дизайне маленькой кухни вполне допустимы, но немного и в сочетании с нейтральным фоном.

Компактная мебель

К примеру, можно вместо обеденного стола установить барную стойку, откидной или кофейный столик.

Если мини-столы для Вас не подходят, выберите прямоугольный или квадратный стол, а не круглый или овальный. Хорошо, если стол будет раскладываться и иметь встроенные ящики для хранения салфеток, свечей и других мелочей.



Варианты оформления интерьера кухни