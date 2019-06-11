3 універсальні поради для дизайну інтер'єру будь-якої квартири

З приходом такого очікуваного літнього тепла, хочеться додати свіжості не лише стравам чи гардеробу, а й освіжити власне помешкання.

Нерухомість 24 зібрала кілька дієвих порад, як легко додати барв вашій оселі. І не хвилюйтеся, якщо вам доводиться робити це вперше.

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1. Позбудьтесь безладу

Щоб навести лад у вашому домі, варто почати з прибирання. Звільніть квартиру від речей, якими довго не користуєтесь.

Відправте на горище чи посортуйте у смітник почесні грамоти, медалі, кубки, статуетки, які уже не мають для вас жодної емоційної цінності і лише роками припадають пилом.

Для речей, якими не користуєтесь щодня знайдіть місце у шафі чи шухляді. Вони будуть під рукою за потреби, але уже не створюватимуть ілюзію безладу.



Звільність простір від зайвих речей / Фото: unsplash.com

2. Поекспериментуйте з освітленням

Любите проводити вечори вдома за книжкою чи фільмом? Потурбуйтесь про те, щоб в помешканні було достатньо світла.

Ідеально, коли є кілька джерел освітлення – підійдуть люстри, лампи, бра, ліхтарі, свічки тощо.

Звичайні вимикачі для настінних чи підвісних ламп можна замінити на такі, в яких є функція регулювання світла.

За допомогою акцентованого освітлення можна також виділити окремі елементи дизайну чи декору.

Свічки та ліхтарі додадуть затишку і романтичної атмосфери.

3. Кольорові акценти

Якщо не хочете перевантажувати інтер'єр зайвими меблями чи елементами декору, зробіть яскравий акцент на стіні.

Сюди можна повісити картину, а можна повністю перефарбувати її у яскравий колір чи створити ефектний малюнок, від якого у ваших гостей перехоплюватиме подих.



Оригінальний малюнок на стіні стане візитівкою вашої квартири / Фото: amazon.com

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