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      3 універсальні поради для дизайну інтер'єру будь-якої квартири

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      Як освіжити інтер'єр помешкання до літа
      Як освіжити інтер'єр помешкання до літа / unsplash.com

      З приходом такого очікуваного літнього тепла, хочеться додати свіжості не лише стравам чи гардеробу, а й освіжити власне помешкання.

      Нерухомість 24 зібрала кілька дієвих порад, як легко додати барв вашій оселі. І не хвилюйтеся, якщо вам доводиться робити це вперше.

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      1. Позбудьтесь безладу

      Щоб навести лад у вашому домі, варто почати з прибирання. Звільніть квартиру від речей, якими довго не користуєтесь.

      Відправте на горище чи посортуйте у смітник почесні грамоти, медалі, кубки, статуетки, які уже не мають для вас жодної емоційної цінності і лише роками припадають пилом.

      Для речей, якими не користуєтесь щодня знайдіть місце у шафі чи шухляді. Вони будуть під рукою за потреби, але уже не створюватимуть ілюзію безладу.

      інтер'єр дизайн поради
      Звільність простір від зайвих речей / Фото: unsplash.com

      2. Поекспериментуйте з освітленням

      Любите проводити вечори вдома за книжкою чи фільмом? Потурбуйтесь про те, щоб в помешканні було достатньо світла.

      Ідеально, коли є кілька джерел освітлення – підійдуть люстри, лампи, бра, ліхтарі, свічки тощо.

      Звичайні вимикачі для настінних чи підвісних ламп можна замінити на такі, в яких є функція регулювання світла.

      За допомогою акцентованого освітлення можна також виділити окремі елементи дизайну чи декору.

      Свічки та ліхтарі додадуть затишку і романтичної атмосфери.

      via GIPHY

      3. Кольорові акценти

      Якщо не хочете перевантажувати інтер'єр зайвими меблями чи елементами декору, зробіть яскравий акцент на стіні.

      Сюди можна повісити картину, а можна повністю перефарбувати її у яскравий колір чи створити ефектний малюнок, від якого у ваших гостей перехоплюватиме подих.

      дизайн інтер'єр декор стіни
      Оригінальний малюнок на стіні стане візитівкою вашої квартири / Фото: amazon.com

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      Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Декор і дім Поради Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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