VOV-apartment: ефектний дизайн дворівневої квартири у Києві

Українські дизайнери зі студії Ater.architects Олександр Івасів та Юлія Ткаченко розробили особливий інтер'єр для дворівневої квартири у Києві.

Замовники – молода сім'я з дитиною – захоплюються модою, музикою та сучасним мистецтвом, тому хотіли для свого житла незвичайний інтер'єр.

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Дизайнери вирішили розділили дворівневе помешкання площею 100 метрів квадратних на "денну" та "нічну" зону.



Відкрита кухня з барною стійкою на нижньому поверсі

На нижньому поверсі розташувалась кухня, яку об'єднали з вітальнею, та ванна для гостей. На верхньому поверсі – головна спальня з гардеробом, дитяча кімната та ванна господарів.

Простір під сходами перетворили на сучасний варіант комірчини для зберігання взуття та верхнього одягу.



Під сходами облаштували стелаж для взуття і верхнього одягу

В інтер'єрі поєднані сміливі комбінації нейтральних відтінків стін з яскравими меблями та елементами декору.

Вітальня – це своєрідний музичний салон, де комфортно слухати музику та дивитися фільми на проекторі. Власник квартири має колекцію з 3000 вінілових платівок, для яких архітектори спеціально спроектували стелаж.



Для колекції вінілових платівок спроектували спеціальний стелаж

Компактна спальня передбачена саме для відпочинку. Окрім ліжка, у ній знайшлось місце лише для картини одеського художника Степана Рябченка та двох підвісних дизайнерських ламп над нічними столиками.



Спальня господарів

Одним з головних побажань замовників була простора ванна кімната, у якій вмістились і ванна, і душова кабіна. Зелено-рожева металева шафа під раковиною була виготовлена спеціально для цього проекту.



"Родзинка" ванної зелено-рожева металева полиця під раковиною

Архітектори назвали цей проект лаконічно – VOV.

Нерухомість 24 уже писала про яскравий дизайн дитячої клініки в Києві, над яким також попрацювала студія Ater.architects.