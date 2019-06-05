VOV-apartment: ефектний дизайн дворівневої квартири у Києві
Українські дизайнери зі студії Ater.architects Олександр Івасів та Юлія Ткаченко розробили особливий інтер'єр для дворівневої квартири у Києві.
Замовники – молода сім'я з дитиною – захоплюються модою, музикою та сучасним мистецтвом, тому хотіли для свого житла незвичайний інтер'єр.
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Дизайнери вирішили розділили дворівневе помешкання площею 100 метрів квадратних на "денну" та "нічну" зону.
Відкрита кухня з барною стійкою на нижньому поверсі
На нижньому поверсі розташувалась кухня, яку об'єднали з вітальнею, та ванна для гостей. На верхньому поверсі – головна спальня з гардеробом, дитяча кімната та ванна господарів.
Простір під сходами перетворили на сучасний варіант комірчини для зберігання взуття та верхнього одягу.
Під сходами облаштували стелаж для взуття і верхнього одягу
В інтер'єрі поєднані сміливі комбінації нейтральних відтінків стін з яскравими меблями та елементами декору.
Вітальня – це своєрідний музичний салон, де комфортно слухати музику та дивитися фільми на проекторі. Власник квартири має колекцію з 3000 вінілових платівок, для яких архітектори спеціально спроектували стелаж.
Для колекції вінілових платівок спроектували спеціальний стелаж
Компактна спальня передбачена саме для відпочинку. Окрім ліжка, у ній знайшлось місце лише для картини одеського художника Степана Рябченка та двох підвісних дизайнерських ламп над нічними столиками.
Спальня господарів
Одним з головних побажань замовників була простора ванна кімната, у якій вмістились і ванна, і душова кабіна. Зелено-рожева металева шафа під раковиною була виготовлена спеціально для цього проекту.
"Родзинка" ванної зелено-рожева металева полиця під раковиною
Архітектори назвали цей проект лаконічно – VOV.
Нерухомість 24 уже писала про яскравий дизайн дитячої клініки в Києві, над яким також попрацювала студія Ater.architects.