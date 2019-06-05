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      VOV-apartment: ефектний дизайн дворівневої квартири у Києві

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      Українські дизайнери зі студії Ater.architects Олександр Івасів та Юлія Ткаченко розробили особливий інтер'єр для дворівневої квартири у Києві.

      Замовники – молода сім'я з дитиною – захоплюються модою, музикою та сучасним мистецтвом, тому хотіли для свого житла незвичайний інтер'єр.

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      Дизайнери вирішили розділили дворівневе помешкання площею 100 метрів квадратних на "денну" та "нічну" зону.

      Інтерєр дизайн квартири Київ
      Відкрита кухня з барною стійкою на нижньому поверсі

      На нижньому поверсі розташувалась кухня, яку об'єднали з вітальнею, та ванна для гостей. На верхньому поверсі – головна спальня з гардеробом, дитяча кімната та ванна господарів.

      Простір під сходами перетворили на сучасний варіант комірчини для зберігання взуття та верхнього одягу.

      інтерєр дизайн сходи квартира Київ
      Під сходами облаштували стелаж для взуття і верхнього одягу

      В інтер'єрі поєднані сміливі комбінації нейтральних відтінків стін з яскравими меблями та елементами декору.

      Вітальня – це своєрідний музичний салон, де комфортно слухати музику та дивитися фільми на проекторі. Власник квартири має колекцію з 3000 вінілових платівок, для яких архітектори спеціально спроектували стелаж.

      дизайн інтерєр квартира Київ
      Для колекції вінілових платівок спроектували спеціальний стелаж

      Компактна спальня передбачена саме для відпочинку. Окрім ліжка, у ній знайшлось місце лише для картини одеського художника Степана Рябченка та двох підвісних дизайнерських ламп над нічними столиками.

      дизайн інтерєр спальня квартира Київ
      Спальня господарів 

      Одним з головних побажань замовників була простора ванна кімната, у якій вмістились і ванна, і душова кабіна. Зелено-рожева металева шафа під раковиною була виготовлена спеціально для цього проекту.

      дизайн інтер'єр квартира Київ
      "Родзинка" ванної зелено-рожева металева полиця під раковиною

      Архітектори назвали цей проект лаконічно – VOV.

      Нерухомість 24 уже писала про яскравий дизайн дитячої клініки в Києві, над яким також попрацювала студія Ater.architects.

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      Теги: Новини нерухомості України Дизайн Ідеї для інтер'єру Декор і дім Новини нерухомості Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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