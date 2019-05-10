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      Дерев'яні карти в дизайні інтер'єру: 3 оригінальні ідеї від українського бренду

      137 Читать новость на русском
      Дерев'яні 3D-карти в дизайні інтер'єру
      Дерев'яні 3D-карти в дизайні інтер'єру / enjoythewood.com

      Любите мандрувати і хочете втілити цю пристрасть в інтер'єрі власного помешкання? Ідеальним варіантом можуть стати дерев'яні 3D-карти.

      Український стартап EnjoyTheWood, який виготовляє вироби з дерева, запустив уже третю кампанію зі збору коштів на Kickstarter і побив власний попередній рекорд. 150 000 доларів вдалось зібрати всього за 4 дні.

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      Такий пізнавальний елемент декору ідеально впишеться у вітальні, спальні, дитячій чи навіть робочому кабінеті.

      Нерухомість 24 зібрала небанальні ідеї, як додати оригінальності інтер'єру за допомогою карт із дерева.

      Багатошарова мапа

      Дерев'яна 3D-карта має три шари з різними кольорами для різних країн світу. Карти можуть бути різних розмірів, тому підійдуть як маленьким квартирам, так і просторим помешканням.

      карта дерево дизайн інтерєр
      Багатошарова дерев'яна карта в дизайні інтер'єру

      карта з дерева дизайн інтерєр
      3D-мапа з дерева від українського бренду EnjoyTheWood

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Весь світ перед вами, весь світ як на долоні та може поміститися де завгодно .. у вітальні? дитячій? спальні? або може кабінеті? ⠀ Мапа впишется до будь-якого вашого інтер'єру ⠀ Хочеш мапу зі знижкою у -15% ? Пиши у Дірект та ми підкажемо і допоможемо з вибором ⠀ Розміри: ⠀М: 100 х 60 см - 1 900 грн (зі знижкою 1 615 грн) ⠀L: 150 х 90 см - 3 600 грн (зі знижкою 3 060 грн) ⠀XL: 200 х 120 см - 5 500 грн (зі знижкою 4 675 грн) ⠀ Знижка діє до 12.05 ⠀ Відправляємо по всьому світу ⠀ #enjoythewood #картамира #мир #путешествие #подорож #подарок #самолет #подарокнаденьрождения #подарочки #город #плангорода #декор #любимыйгород #гравировка #дерево

      Допис, поширений Подарки и аксессуары с дерева (@enjoythewood)

      У кольорах веселки

      Якщо замість однотонного дерева хочете освіжити інтер'єр чимось яскравим, ідеально підійде різнокольорова мапа з ПВХ.

      карта мапа кольорова дизайн інтерєр
      Кольорова карта від українського бренду в інтер'єрі помешкання

      мапа карта кольорова EnjoyTheWood
      Деталізована кольорова карта в дизайні інтер'єру

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Чим заповнити вільний простір на стіні ? ⠀ Різнокольорова мапа з ПВХ відмінний варіант ⠀ Вписується в будь-який інтер'єр та притягує увагу до себе ⠀ P.s. Згодом нові кольори ⠀ Відправляємо по всьому світу #enjoythewood #картамира #мир #путешествие #подорож #подарок #самолет #подарокнаденьрождения #подарочки #город #плангорода #декор #любимыйгород #гравировка #дерево #картамираиздерева

      Допис, поширений Подарки и аксессуары с дерева (@enjoythewood)

      У стилі мінімалізму

      Для поціновувачів мінімалізму в дизайні інтер'єру також знайдеться практичне рішення, щоб прикрасити його геометричними картами.

      мапа карта інтерєр дизайн мінімалізм
      Мінімалістична карта від українського бренду в дизайні інтер'єру

      карта дизайн інтерєр мінімалізм
      Як прикрасити мінімалістичною картою дизайн інтер'єру

      Як прикрасити інтер'єр дерев'яною мапою: дивіться відео

      Раніше Нерухомість 24 писала, як бюджетно облаштувати квартиру у стилі хюге – дивіться, як тут вписуються дерев'яні 3D-карти.

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      Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Декор і дім Поради Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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