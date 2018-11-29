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      5 простих порад, як створити домашню атмосферу в орендованій квартирі

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      Як орендовану квартиру зробити затишною: 5 порад
      Як орендовану квартиру зробити затишною: 5 порад / unsplash.com

      Навіть якщо ви орендуєте помешкання, у ньому можна створити комфорт та затишок, і почуватись там, як удома.

      Психологи застерігають, що часто саме відсутність домашньої атмосфери у зйомній квартирі може стати причиною стресу.

      Читайте також: 5 типових помилок в інтер'єрі, які роблять квартиру незатишною

      Натомість дизайнери заспокоюють, що затишок можна створити й у помешканні, яке служить для вас тимчасовим домом.

      Дизайнерка інтер'єрів Шон Елін Томас каже, що найперше слід визначитись із колірною гамою і намагатися її дотримуватися – найкраще вибрати три основні кольори, пише The Conversation.

      Відштовхуючись від кольорової гами, можна обдумувати й інші елементи інтер'єру.

      Дизайнерка дала покрокові поради про те, як перетворити свою навіть орендовану квартиру у затишне помешкання, в яке захочеться щовечора повертатись.

      1. Пофарбувати стіни

      Оскільки стіни займають пропорційно найбільше місця в кімнаті і виконують функцію фону для всього іншого, їхній вигляд впливає на більшість речей у приміщенні.

      Якщо власник квартири дозволяє перемалювати колір стін, малюйте!

      Хочете оживити кімнату – вибирайте такі яскраві відтінки, як жовтий рожевий чи блакитний.

      Не обов'язково перефарбовувати стіни у всій квартирі, іноді достатньо просто зробити акцент на одній, щоб змінити атмосферу в кімнаті.

      Стіни інтер'єр дизайн орендована квартира
      Затишна атмосфера в орендованій квартирі: пофарбуйте стіни

      2. Змініть постільну білизну

      Постільна білизна чи покривала займають велику частину простору кімнати, тому їхній дизайн та колір можуть значно освіжити кімнату.

      Якщо бюджет не дозволяє розщедритись на нову, можна самотужки за допомогою фабричних барвників, технік зв'язування чи навіть спеціальних олівців оновити стару.

      Читайте також: Як зробити квартиру затишною: 7 простих кроків

      3. Картини на стінах

      Якщо у вашій квартирі вже є малюнки на стінах, можна дати їм "нове дихання" новими рамками.

      Якщо сумуєте за рідними, розвісьте роздруковані фото з їхніми усміхненими обличчями, наприклад, наприклад, на гірлянді з лампочками.

      А маєте натхнення – намалюйте картину самі.

      інтер'єр дизайн картини орендована квартира
      Картини чи фото на стінах допоможуть зробити квартиру затишнішою

      4. Освітлення – дуже важливе

      Для створення приємної атмосфери у приміщенні дуже важливу роль відіграє освітлення. Воно впливає не лише на наш зір, але й на відчуття.

      Щоб зробити візуальний простір теплішим, кімнату можна поділити на верхнє і бокове освітлення.

      Наприклад, ввечері замість яскравих ламп під стелею можна вмикати більш м'які настільні чи настінні лампи.

      світло дизайн інтер'єр квартира
      Освітлення безпосередньо впливає на атмосферу у приміщенні

      5. Рослини і книги теж вирішують

      Якщо маєте велику бібліотеку, книги можна розставити у красивій веселковій послідовності – це виглядатиме і стильно і яскраво.

      Не забудьте про рослини! Вони завжди додають природності і допомагають забезпечити приміщення достатньою кількістю кисню.

      Деякі дослідження свідчать, що рослини навіть допомагають боротись зі стресом, а споглядання квітів покращує настрій.

      via GIPHY

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      Теги: Новини України LifeStyle Ідеї для інтер'єру Архітектура і дизайн Новини нерухомості Декор і дім Новини культури Поради Оренда житла
      Джерело: 24 канал
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