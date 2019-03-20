Оренда житла в Україні: де найдешевше і найдорожче – інфографіка

У скільки в середньому обходиться оренда однокімнатної квартири у містах України. Де зйомне житло обходиться найдорожче, а де найдешевше.

Нерухомість 24 порівняла ціни на оренду 1-кімнатного помешкання у регіонах України.

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Прогнозовано, що найдорожче за оренду однокімнатки доведеться викласти у Києві – в середньому 6 636 гривень.

За даними Держстату, середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири у грудні 2018 року становила 3 352 гривні. Тобто у столиці за цю суму можна було орендувати лише половину однокімнатки.

Вслід за Києвом, лідерами за високими цінами на орендоване житло стали Одеса та Львів. 1-кімнатне помешкання тут можна винайняти в середньому за 5,5 та 4,5 тисячі гривень відповідно.

Натомість найдешевше однокімнатну квартиру в Україні можна орендувати на Луганщині та Прикарпатті. Тут середня ціна оренди однокімнатки навіть не дотягує до 2 тисяч гривень за місяць. Зрештою, порівняйте самі.

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Вартість оренди 1-кімнатної квартири у містах України (2018):

Київ – 6 636 гривень; Одеська область – 5 457 гривень; Львівська – 4 488 гривень; Закарпатська – 3 641 гривня; Харківська – 3 447 гривень; Чернівецька – 3 372 гривні; Рівненська – 3 357 гривень; Вінницька – 3 338 гривень; Хмельницька – 3 005 гривень; Київська – 2 906 гривень; Черкаська – 2 830 гривень; Житомирська – 2 810 гривень; Полтавська – 2 703 гривні; Волинська – 2 560 гривень; Кіровоградська – 2 528 гривень; Тернопільська – 2 469 гривень; Дніпропетровська – 2 452 гривні; Миколаївська – 2 281 гривня; Запорізька – 2 225 гривень; Донецька – 2 145 гривень; Херсонська – 2136 гривень; Чернігівська – 2 096 гривень; Сумська – 2 022 гривні; Івано-Франківська – 1 960 гривень; Луганська – 1 783 гривні.



Скільки в середньому коштувала оренда 1-кімнатної квартири у містах України вкінці 2018 року

Напередодні Нерухомість 24 писала, чим зумовлені такі високі ціни на оренду квартир у Львові.