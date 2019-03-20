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      Оренда житла в Україні: де найдешевше і найдорожче – інфографіка

      708 Читать новость на русском
      Ціна оренди квартири у містах України
      Ціна оренди квартири у містах України / Колаж 24 каналу

      У скільки в середньому обходиться оренда однокімнатної квартири у містах України. Де зйомне житло обходиться найдорожче, а де найдешевше.

      Нерухомість 24 порівняла ціни на оренду 1-кімнатного помешкання у регіонах України.

      Читайте також: Як правильно орендувати житло: нюанси і поради

      Прогнозовано, що найдорожче за оренду однокімнатки доведеться викласти у Києві – в середньому 6 636 гривень.

      За даними Держстату, середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири у грудні 2018 року становила 3 352 гривні. Тобто у столиці за цю суму можна було орендувати лише половину однокімнатки.

      Вслід за Києвом, лідерами за високими цінами на орендоване житло стали Одеса та Львів. 1-кімнатне помешкання тут можна винайняти в середньому за 5,5 та 4,5 тисячі гривень відповідно.

      Натомість найдешевше однокімнатну квартиру в Україні можна орендувати на Луганщині та Прикарпатті. Тут середня ціна оренди однокімнатки навіть не дотягує до 2 тисяч гривень за місяць. Зрештою, порівняйте самі.

      Читайте також: Вивести ринок орендного житла з тіні: як це планують втілити в Україні

      Вартість оренди 1-кімнатної квартири у містах України (2018):

      1. Київ – 6 636 гривень;
      2. Одеська область – 5 457 гривень;
      3. Львівська – 4 488 гривень;
      4. Закарпатська – 3 641 гривня;
      5. Харківська – 3 447 гривень;
      6. Чернівецька – 3 372 гривні;
      7. Рівненська – 3 357 гривень;
      8. Вінницька – 3 338 гривень;
      9. Хмельницька – 3 005 гривень;
      10. Київська – 2 906 гривень;
      11. Черкаська – 2 830 гривень;
      12. Житомирська – 2 810 гривень;
      13. Полтавська – 2 703 гривні;
      14. Волинська – 2 560 гривень;
      15. Кіровоградська – 2 528 гривень;
      16. Тернопільська – 2 469 гривень;
      17. Дніпропетровська – 2 452 гривні;
      18. Миколаївська – 2 281 гривня;
      19. Запорізька – 2 225 гривень;
      20. Донецька – 2 145 гривень;
      21. Херсонська – 2136 гривень;
      22. Чернігівська – 2 096 гривень;
      23. Сумська – 2 022 гривні;
      24. Івано-Франківська – 1 960 гривень;
      25. Луганська – 1 783 гривні.

      Оренда квартири ціна інфографіка
      Скільки в середньому коштувала оренда 1-кімнатної квартири у містах України вкінці 2018 року

      Напередодні Нерухомість 24 писала, чим зумовлені такі високі ціни на оренду квартир у Львові.

      Порівняйте ціни на оренду житла у різних містах України:
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      Теги: Новини нерухомості Ринок нерухомості Ціни на нерухомість Статистика Інфографіка Новини нерухомості України Оренда нерухомості
      Джерело: 24 канал
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