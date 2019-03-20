Оренда житла в Україні: де найдешевше і найдорожче – інфографіка
У скільки в середньому обходиться оренда однокімнатної квартири у містах України. Де зйомне житло обходиться найдорожче, а де найдешевше.
Нерухомість 24 порівняла ціни на оренду 1-кімнатного помешкання у регіонах України.
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Прогнозовано, що найдорожче за оренду однокімнатки доведеться викласти у Києві – в середньому 6 636 гривень.
За даними Держстату, середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири у грудні 2018 року становила 3 352 гривні. Тобто у столиці за цю суму можна було орендувати лише половину однокімнатки.
Вслід за Києвом, лідерами за високими цінами на орендоване житло стали Одеса та Львів. 1-кімнатне помешкання тут можна винайняти в середньому за 5,5 та 4,5 тисячі гривень відповідно.
Натомість найдешевше однокімнатну квартиру в Україні можна орендувати на Луганщині та Прикарпатті. Тут середня ціна оренди однокімнатки навіть не дотягує до 2 тисяч гривень за місяць. Зрештою, порівняйте самі.
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Вартість оренди 1-кімнатної квартири у містах України (2018):
- Київ – 6 636 гривень;
- Одеська область – 5 457 гривень;
- Львівська – 4 488 гривень;
- Закарпатська – 3 641 гривня;
- Харківська – 3 447 гривень;
- Чернівецька – 3 372 гривні;
- Рівненська – 3 357 гривень;
- Вінницька – 3 338 гривень;
- Хмельницька – 3 005 гривень;
- Київська – 2 906 гривень;
- Черкаська – 2 830 гривень;
- Житомирська – 2 810 гривень;
- Полтавська – 2 703 гривні;
- Волинська – 2 560 гривень;
- Кіровоградська – 2 528 гривень;
- Тернопільська – 2 469 гривень;
- Дніпропетровська – 2 452 гривні;
- Миколаївська – 2 281 гривня;
- Запорізька – 2 225 гривень;
- Донецька – 2 145 гривень;
- Херсонська – 2136 гривень;
- Чернігівська – 2 096 гривень;
- Сумська – 2 022 гривні;
- Івано-Франківська – 1 960 гривень;
- Луганська – 1 783 гривні.
Скільки в середньому коштувала оренда 1-кімнатної квартири у містах України вкінці 2018 року
Напередодні Нерухомість 24 писала, чим зумовлені такі високі ціни на оренду квартир у Львові.
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18 груд 2018Оренда квартири в Ужгороді: у скільки обійдеться
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