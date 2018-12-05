У скільки обійдеться оренда квартири в Івано-Франківську: порівняння цін
Що відбувається на ринку нерухомості Івано-Франківська і які квартири користуються попитом в обласному центрі Прикарпаття станом на кінець 2018 року.
За даними місцевих ріелторів, найчастіше в Івано-Франківську зараз шукають однокімнатне житло в нових житлових комплексах і перевагу орендаторі надають квартирам з автономним опаленням.
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Восени 2018-го ціни на довгострокову оренду квартир в Івано-Франківську у порівнянні з літніми місяцями зросли в середньому на 5%, пише портал Domik.ua з посиланням дані від власників місцевих агентств нерухомості.
Ціна оренди квартири у старих квартирах Івано-Франківська
За інформацією ріелторів міста, житло в старих багатоквартирних будинках не користується попитом серед людей, які шукають помешкання в оренду.
Приблизно 80% квартиронаймачів при виборі житла орієнтуються на вартість квартири. Переважно вони шукають недорогу нерухомість з якісним ремонтом, встановленими лічильниками і бездротовим інтернетом.
Практично кожен другий орендар надає перевагу однокімнатним квартирам, 35% клієнтів шукають двокімнатки і лише приблизно 15% тих, хто шукає житло у Франківську, орієнтується на 3-кімнатні квартири у будинках старого житлового фонду.
Найбільшою популярністю користуються помешкання в центральній частині Івано-Франківська
Особливим попитом користуються квартири, на які оформлена субсидія – особливо актуально це стає з початком опалювального сезону.
|Розташування
|1-кім, грн
|2-кім, грн
|3-кім, грн
|Центр міста
|3000
|3500
|4000
|Прицентральні райони
|3000
|3500
|4000
|Окраїна міста
|2500
|3000
|3500
Ціни на оренду житла в новобудовах Івано-Франківська
Мінімальна ціна на оренду житла в новобудовах Івано-Франківська стартує від 4 тисяч гривень.
У нових ЖК орендарі найчастіше шукають житло з побутовою технікою, інтернетом та індивідуальним опалення.
|Розташування
|1-кім, грн
|2-кім, грн
|3-кім, грн
|Центр міста
|5000
|6000
|7000
|Прицентральні райони
|4500
|6000
|6500
|Окраїна міста
|4000
|5500
|6000
Фахівці ринку оренди нерухомості Івано-Франківська зазначають, що здебільшого орендодавці переглядають вартість житла квартири раз, а рідше – два рази на рік.
Основною причиною для цього стають сезонні коливання цін на нерухомість, стрибки курсу валют або періодична зміна мешканців.
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