У скільки обійдеться оренда квартири в Івано-Франківську: порівняння цін

Що відбувається на ринку нерухомості Івано-Франківська і які квартири користуються попитом в обласному центрі Прикарпаття станом на кінець 2018 року.

За даними місцевих ріелторів, найчастіше в Івано-Франківську зараз шукають однокімнатне житло в нових житлових комплексах і перевагу орендаторі надають квартирам з автономним опаленням.

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Восени 2018-го ціни на довгострокову оренду квартир в Івано-Франківську у порівнянні з літніми місяцями зросли в середньому на 5%, пише портал Domik.ua з посиланням дані від власників місцевих агентств нерухомості.

Ціна оренди квартири у старих квартирах Івано-Франківська

За інформацією ріелторів міста, житло в старих багатоквартирних будинках не користується попитом серед людей, які шукають помешкання в оренду.

Приблизно 80% квартиронаймачів при виборі житла орієнтуються на вартість квартири. Переважно вони шукають недорогу нерухомість з якісним ремонтом, встановленими лічильниками і бездротовим інтернетом.

Практично кожен другий орендар надає перевагу однокімнатним квартирам, 35% клієнтів шукають двокімнатки і лише приблизно 15% тих, хто шукає житло у Франківську, орієнтується на 3-кімнатні квартири у будинках старого житлового фонду.



Найбільшою популярністю користуються помешкання в центральній частині Івано-Франківська

Особливим попитом користуються квартири, на які оформлена субсидія – особливо актуально це стає з початком опалювального сезону.

Ціни оренди квартир у старому житловому комплексі Івано-Франківська Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн Центр міста 3000 3500 4000 Прицентральні райони 3000 3500 4000 Окраїна міста 2500 3000 3500

Ціни на оренду житла в новобудовах Івано-Франківська

Мінімальна ціна на оренду житла в новобудовах Івано-Франківська стартує від 4 тисяч гривень.

У нових ЖК орендарі найчастіше шукають житло з побутовою технікою, інтернетом та індивідуальним опалення.

Ціни на оренду житла в новобудовах Івано-Франківська Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн Центр міста 5000 6000 7000 Прицентральні райони 4500 6000 6500 Окраїна міста 4000 5500 6000

Фахівці ринку оренди нерухомості Івано-Франківська зазначають, що здебільшого орендодавці переглядають вартість житла квартири раз, а рідше – два рази на рік.

Основною причиною для цього стають сезонні коливання цін на нерухомість, стрибки курсу валют або періодична зміна мешканців.

Раніше 24 канал писав, якими є ціни на оренду квартир у новорічно-різдвяний період у популярних туристичних містах України.