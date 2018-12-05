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      У скільки обійдеться оренда квартири в Івано-Франківську: порівняння цін

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      Ціни на оренду житла в Івано-Франківську
      Ціни на оренду житла в Івано-Франківську / pravda.if.ua

      Що відбувається на ринку нерухомості Івано-Франківська і які квартири користуються попитом в обласному центрі Прикарпаття станом на кінець 2018 року.

      За даними місцевих ріелторів, найчастіше в Івано-Франківську зараз шукають однокімнатне житло в нових житлових комплексах і перевагу орендаторі надають квартирам з автономним опаленням.

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      Восени 2018-го ціни на довгострокову оренду квартир в Івано-Франківську у порівнянні з літніми місяцями зросли в середньому на 5%, пише портал Domik.ua з посиланням дані від власників місцевих агентств нерухомості.

      Ціна оренди квартири у старих квартирах Івано-Франківська

      За інформацією ріелторів міста, житло в старих багатоквартирних будинках не користується попитом серед людей, які шукають помешкання в оренду.

      Приблизно 80% квартиронаймачів при виборі житла орієнтуються на вартість квартири. Переважно вони шукають недорогу нерухомість з якісним ремонтом, встановленими лічильниками і бездротовим інтернетом.

      Практично кожен другий орендар надає перевагу однокімнатним квартирам, 35% клієнтів шукають двокімнатки і лише приблизно 15% тих, хто шукає житло у Франківську, орієнтується на 3-кімнатні квартири у будинках старого житлового фонду.

      оренда квартир Івано-Франківськ
      Найбільшою популярністю користуються помешкання в центральній частині Івано-Франківська

      Особливим попитом користуються квартири, на які оформлена субсидія – особливо актуально це стає з початком опалювального сезону.

      Ціни оренди квартир у старому житловому комплексі Івано-Франківська
      Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн
      Центр міста 3000 3500 4000
      Прицентральні райони 3000 3500 4000
      Окраїна міста 2500 3000 3500

      Ціни на оренду житла в новобудовах Івано-Франківська

      Мінімальна ціна на оренду житла в новобудовах Івано-Франківська стартує від 4 тисяч гривень.

      У нових ЖК орендарі найчастіше шукають житло з побутовою технікою, інтернетом та індивідуальним опалення.

      Ціни на оренду житла в новобудовах Івано-Франківська
      Розташування 1-кім, грн 2-кім, грн 3-кім, грн
      Центр міста 5000 6000 7000
      Прицентральні райони 4500 6000 6500
      Окраїна міста 4000 5500 6000

      Фахівці ринку оренди нерухомості Івано-Франківська зазначають, що здебільшого орендодавці переглядають вартість житла квартири раз, а рідше – два рази на рік.

      Основною причиною для цього стають сезонні коливання цін на нерухомість, стрибки курсу валют або періодична зміна мешканців.

      Раніше 24 канал писав, якими є ціни на оренду квартир у новорічно-різдвяний період у популярних туристичних містах України.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України Ринок нерухомості Оренда житла Новини Івано-Франківська
      Джерело: 24 Канал
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