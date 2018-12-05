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      Во сколько обойдется аренда квартиры в Ивано-Франковске: сравнение цен

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      Цены на аренду жилья в Ивано-Франковске
      Цены на аренду жилья в Ивано-Франковске / pravda.if.ua

      Что происходит на рынке недвижимости Ивано-Франковска и какие квартиры пользуются спросом в областном центре Прикарпатья по состоянию на конец 2018 года.

      По данным местных риелторов, чаще всего в Ивано-Франковске сейчас ищут однокомнатное жилье в новых жилых комплексах, и предпочтение орендаторов отдается квартирам с автономным отоплением.

      Читайте также: Скачки цен и парадоксы спроса: чем отличился рынок недвижимости с весны по осень 2018

      Осенью 2018-го цены на долгосрочную аренду квартир в Ивано-Франковске по сравнению с летними месяцами выросли в среднем на 5%, пишет портал Domik.ua со ссылкой данные от собственников местных агентств недвижимости.

      Цена аренды квартиры в старых квартирах Ивано-Франковска

      По информации риелторов города, жилье в старых многоквартирных домах не пользуется спросом среди людей, которые ищут жилье в аренду.

      Примерно 80% квартиросъемщиков при выборе жилья ориентируются на стоимость квартиры. Преимущественно они ищут недорогую недвижимость с качественным ремонтом, установленными счетчиками и беспроводным интернетом.

      Практически каждый второй арендатор предпочитает однокомнатные квартиры, 35% клиентов ищут двухкомнатные квартиры и лишь примерно 15% тех, кто ищет жилье во Франковске, ориентируется на 3-комнатные квартиры в домах старого жилого фонда.

      оренда квартир Івано-Франківськ
      Наибольшей популярностью пользуются квартиры в центральной части Ивано-Франковска

      Особым спросом пользуются квартиры, на которые оформлена субсидия – особенно актуально это становится с началом отопительного сезона.

      Цены аренды квартир в старом жилом комплексе Ивано-Франковска
      Расположение 1-ком, грн 2-ком, грн 3-ком, грн
      Центр города 3000 3500 4000
      Прицентральные районы 3000 3500 4000
      Окраина города 2500 3000 3500

      Цены на аренду жилья в новостройках Ивано-Франковска

      Минимальная цена на аренду жилья в новостройках Ивано-Франковска стартует от 4 тысяч гривен.

      В новых ЖК арендаторы чаще всего ищут жилье с бытовой техникой, интернетом и индивидуальным отопление.

      Цены на аренду жилья в новостройках Ивано-Франковска
      Расположение 1-ким, грн 2-ким, грн 3-ким, грн
      Центр города 5000 6000 7000
      Прицентральные районы 4500 6000 6500
      Окраина города 4000 5500 6000

      Специалисты рынка аренды недвижимости Ивано-Франковска отмечают, что в основном арендодатели пересматривают стоимость жилья квартиры раз, а реже – два раза в год.

      Основной причиной для этого становятся сезонные колебания цен на недвижимость, скачки курса валют или периодическая смена обитателей.

      Ранее 24 канал писал, каковы цены на аренду квартир в новогодне-рождественский период в популярных туристических городах Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости Ивано-Франковска Рынок недвижимости Аренда жилья Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 Канал
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