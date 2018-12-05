Во сколько обойдется аренда квартиры в Ивано-Франковске: сравнение цен
Что происходит на рынке недвижимости Ивано-Франковска и какие квартиры пользуются спросом в областном центре Прикарпатья по состоянию на конец 2018 года.
По данным местных риелторов, чаще всего в Ивано-Франковске сейчас ищут однокомнатное жилье в новых жилых комплексах, и предпочтение орендаторов отдается квартирам с автономным отоплением.
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Осенью 2018-го цены на долгосрочную аренду квартир в Ивано-Франковске по сравнению с летними месяцами выросли в среднем на 5%, пишет портал Domik.ua со ссылкой данные от собственников местных агентств недвижимости.
Цена аренды квартиры в старых квартирах Ивано-Франковска
По информации риелторов города, жилье в старых многоквартирных домах не пользуется спросом среди людей, которые ищут жилье в аренду.
Примерно 80% квартиросъемщиков при выборе жилья ориентируются на стоимость квартиры. Преимущественно они ищут недорогую недвижимость с качественным ремонтом, установленными счетчиками и беспроводным интернетом.
Практически каждый второй арендатор предпочитает однокомнатные квартиры, 35% клиентов ищут двухкомнатные квартиры и лишь примерно 15% тех, кто ищет жилье во Франковске, ориентируется на 3-комнатные квартиры в домах старого жилого фонда.
Наибольшей популярностью пользуются квартиры в центральной части Ивано-Франковска
Особым спросом пользуются квартиры, на которые оформлена субсидия – особенно актуально это становится с началом отопительного сезона.
|Расположение
|1-ком, грн
|2-ком, грн
|3-ком, грн
|Центр города
|3000
|3500
|4000
|Прицентральные районы
|3000
|3500
|4000
|Окраина города
|2500
|3000
|3500
Цены на аренду жилья в новостройках Ивано-Франковска
Минимальная цена на аренду жилья в новостройках Ивано-Франковска стартует от 4 тысяч гривен.
В новых ЖК арендаторы чаще всего ищут жилье с бытовой техникой, интернетом и индивидуальным отопление.
|Расположение
|1-ким, грн
|2-ким, грн
|3-ким, грн
|Центр города
|5000
|6000
|7000
|Прицентральные районы
|4500
|6000
|6500
|Окраина города
|4000
|5500
|6000
Специалисты рынка аренды недвижимости Ивано-Франковска отмечают, что в основном арендодатели пересматривают стоимость жилья квартиры раз, а реже – два раза в год.
Основной причиной для этого становятся сезонные колебания цен на недвижимость, скачки курса валют или периодическая смена обитателей.
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