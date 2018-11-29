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      5 простых советов, как создать домашнюю атмосферу в съемной квартире

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      Как съемную квартиру сделать уютной: 5 советов
      Как съемную квартиру сделать уютной: 5 советов / unsplash.com

      Даже если вы арендуете помещение, в нем можно создать комфорт и уют, и чувствовать себя там, как дома.

      Психологи предостерегают, что часто именно отсутствие домашней атмосферы в съемной квартире может стать причиной стресса.

      Читайте также: 5 типичных ошибок в интерьере, которые делают квартиру неуютной

      Зато дизайнеры успокаивают, что уют можно создать и в помещении, которое служит для вас временным домом.

      Дизайнер интерьеров Шон Элин Томас говорит, что прежде всего следует определиться с цветовой гаммой и стараться ее придерживаться – лучше выбрать три основных цвета, пишет The Conversation.

      Отталкиваясь от цветовой гаммы, можно обдумывать и другие элементы интерьера.

      Дизайнер дала пошаговые советы о том, как превратить свою даже арендованную квартиру в уютное жилище, в которое захочется каждый вечер возвращаться.

      1. Покрасить стены

      Поскольку стены занимают пропорционально больше места в комнате и выполняют функцию фона для всего остального, их вид влияет на большинство вещей в помещении.

      Если владелец квартиры позволяет изменить цвет стен, красьте!

      Хотите оживить комнату – выбирайте такие яркие оттенки, как желтый, розовый или голубой.

      Не обязательно перекрашивать стены во всей квартире, иногда достаточно просто сделать акцент на одной, чтобы изменить атмосферу в комнате.

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      Уютная атмосфера в съемной квартире: покрасьте стены

      2. Смените постельное белье

      Постельное белье или покрывала занимают большую часть пространства комнаты, поэтому их дизайн и цвет могут значительно освежить комнату.

      Если бюджет не позволяет раскошелиться на новое, можно самостоятельно с помощью фабричных красителей, техник связывания или даже специальных карандашей обновить старую.

      Читайте также: Как сделать квартиру уютной: 7 простых шагов

      3. Картины на стенах

      Если в вашей квартире уже есть рисунки на стенах, можно дать им "новое дыхание" новыми рамками.

      Если скучаете за родными, развесьте распечатанные фото с их улыбающимися лицами, например, на гирлянде с лампочками.

      А если есть вдохновение – нарисуйте картину сами.

      інтер'єр дизайн картини орендована квартира
      Картины или фото на стенах помогут сделать квартиру уютнее

      4. Освещение – очень важно

      Для создания приятной атмосферы в помещении очень важную роль играет освещение. Оно влияет не только на наше зрение, но и на ощущения.

      Чтобы сделать визуальное пространство теплее, комнату можно разделить на верхнее и боковое освещение.

      Например, вечером вместо ярких ламп под потолком можно включать более мягкие настольные или настенные лампы.

      світло дизайн інтер'єр квартира
      Освещение напрямую влияет на атмосферу в помещении

      5. Растения и книги тоже решают

      Если имеете большую библиотеку, книги можно расставить в красивой радужной последовательности – это будет выглядеть и стильно и ярко.

      Не забудьте про растения! Они всегда добавляют естественности и помогают обеспечить помещение достаточным количеством кислорода.

      Некоторые исследования свидетельствуют, что растения даже помогают бороться со стрессом, а созерцание цветов улучшает настроение.

      via GIPHY

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      Теги: Новости культуры LifeStyle Новости недвижимости Идеи для интерьера Архитектура и дизайн Декор и дом Советы Аренда жилья
      Источник: 24 канал
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      Новости за 29 ноября
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