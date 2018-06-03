5 лайфхаков, как дешево освежить собственную квартиру

Если ваша душа постоянно жаждет новых перемен в интерьере кухни или в целом доме, то рекомендуем обратить внимание на 5 простых хитростей, которые обязательно вам пригодятся. Такие способы являются не только простыми, но и очень бюджетными.

Если проводить капитальный ремонт желания нет, но минимальные изменения все же хочется провести, не забывайте о совсем простых подручных средствах, которые значительно освежат ваше пространство.

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1. Добавьте света

Любое дополнительное освещение значительно разнообразит вашу комнату. Дополнительные лампы, торшеры или ночники смогут добавить максимум уюта. Кроме того, с помощью дополнительного освещения, ваши комнаты становятся визуально больше.

2. Украсьте стены

Если ваши стены выглядят слишком скучными, то используйте их как площадку для творчества и проявите на них собственный характер. Если вы любите постеры комиксов – смело размещайте их в красивых рамках, любите импрессионизм – добавьте картины Клода Моне на свою стенку, имеете особые рисунки или письма – добавьте им новое дыхание. Не бойтесь экспериментировать!

3. Поставьте живые растения

Возможно, вы не слишком любите цветы и уход за ними, но элементарный уход за кактусами или декоративными мхами не доставит вам большого труда. Придумайте оригинальные горшочки или же попросите сделать что-то интересное на заказ, – дайте волю вашей фантазии.

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4. Сделайте перестановку мебели

Этот способ как никакой другой является наиболее действенным и эффективным. Изменение зоны комфорта прекрасно влияет на ваше настроение и организацию дня. Передвиньте любимое кресло-качалку с лампой ближе к окну, или же лучше организуйте свой письменный стол с рамками для фото. Вы сразу увидите, как приятно изменились ваши комнаты.

5. Обустройте балкон

В мире уже давно отошли от использования балкона в качестве кладовки. Теперь его все чаще превращают в уютные террасы и уголки отдыха. Создайте или маленький сад на балконе, или поставьте небольшое кресло со столиком, чтобы можно было релаксировать в теплые летние вечера с бокалом вина.

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