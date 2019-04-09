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      Как бюджетно обустроить квартиру в стиле хюгге в обычной хрущевке: советы дизайнера

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      Минимализм – один из самых трендовых стилей в дизайне интерьера. А как сдержанно и уютно обустроить собственное жилье, если вы живете в обычной украинской хрущевке?

      Недвижимость 24 пообщалась с дизайнером интерьеров Яриной Титик. Вместе с собственной дизайнерской студией она имеет опыт обустройства интерьера в квартире площадью 43 квадратных метра в одной из хрущевок Львова. Между собой дизайнеры так и называли этот проект – "хрущик".

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      Перепланировка и расширение пространства

      Владельцы квартиры просили сделать красивый интерьер "под сдачу" за минимальные средства.

      По словам Ярины Титик, эта квартира является прекрасным примером, как, используя бюджетную мебель, плитку и другие материалы, можно сделать невероятно уютный интерьер.

      інтерєр дизайн квартира львів хрущовка
      Заказчики просили современный интерьер за минимальные деньги//Фото: tytyk architects

      Немного времени заняла перепланировка – её пытались продумать таким образом, чтобы квартира с небольшой площадью выглядела более просторно. Ванну решили объединить с санузлом, а кухню – с гостиной.

      дизайн інтер'єр ванна туалет хюге Львів
      Ванную решили объединить с санузлом//Фото: tytyk architects

      Как лучше меблировать помещение?

      Не всегда выгодно покупать готовую мебель, особенно, если имеете целью обновить интерьер в доме "не за все деньги".

      Готовая мебель может не подойти идеально именно к вашей планировке, особенно, когда речь идет о небольших квартирах.

      Дизайнер советует 90% мебели делать под заказ – это экономит много времени, а цена в основном получается такая же, как и при покупке мебели в магазине.

      інтерєр дизайн меблі хюге квартира львів
      90% мебели лучше делать под заказ//Фото: tytyk architects

      Обустройство квартиры с небольшой площадью – это своего рода игра в "тетрис" – мебель надо расставить так, чтобы вместить как можно больше, а места занять как можно меньше.

      Читайте также: 10 способов, как легко зонировать пространство в помещении

      Пространство в спальне львовской хрущевки сумели обустроить таким образом, что в нише за кроватью удалось еще вместить полноценный гардероб.

      інтерєр дизайн декор спальня меблі
      За кроватью в спальне удалось вместить полноценный гардероб//Фото: tytyk architects

      Элементы декора лучше заказывать из популярных китайских интернет-магазинов. Например, оригинальное панно на стене над диваном из пробкового дерева обойдется в 400-500 гривен.

      дизайн інтерєр декор меблі хрущовка львів
      Элементы декора можно заказать в популярных интернет-магазинах//Фото: tytyk architects

      інтерєр дизайн квартира схема хрущовка Львів
      Перепланировка квартиры площадью 43 м кв в хрущевке во Львове//Фото: tytyk architects

      Как обустроить пространство маленькой кухни – читайте 5 практических советов

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      Теги: Новости недвижимости Советы Идеи для интерьера Декор и дом Дизайн Новости недвижимости Украины Фотоновости
      Источник: 24 канал
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