Как бюджетно обустроить квартиру в стиле хюгге в обычной хрущевке: советы дизайнера

Минимализм – один из самых трендовых стилей в дизайне интерьера. А как сдержанно и уютно обустроить собственное жилье, если вы живете в обычной украинской хрущевке?

Недвижимость 24 пообщалась с дизайнером интерьеров Яриной Титик. Вместе с собственной дизайнерской студией она имеет опыт обустройства интерьера в квартире площадью 43 квадратных метра в одной из хрущевок Львова. Между собой дизайнеры так и называли этот проект – "хрущик".

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Перепланировка и расширение пространства

Владельцы квартиры просили сделать красивый интерьер "под сдачу" за минимальные средства.

По словам Ярины Титик, эта квартира является прекрасным примером, как, используя бюджетную мебель, плитку и другие материалы, можно сделать невероятно уютный интерьер.



Заказчики просили современный интерьер за минимальные деньги//Фото: tytyk architects

Немного времени заняла перепланировка – её пытались продумать таким образом, чтобы квартира с небольшой площадью выглядела более просторно. Ванну решили объединить с санузлом, а кухню – с гостиной.



Ванную решили объединить с санузлом//Фото: tytyk architects

Как лучше меблировать помещение?

Не всегда выгодно покупать готовую мебель, особенно, если имеете целью обновить интерьер в доме "не за все деньги".

Готовая мебель может не подойти идеально именно к вашей планировке, особенно, когда речь идет о небольших квартирах.

Дизайнер советует 90% мебели делать под заказ – это экономит много времени, а цена в основном получается такая же, как и при покупке мебели в магазине.



90% мебели лучше делать под заказ//Фото: tytyk architects

Обустройство квартиры с небольшой площадью – это своего рода игра в "тетрис" – мебель надо расставить так, чтобы вместить как можно больше, а места занять как можно меньше.

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Пространство в спальне львовской хрущевки сумели обустроить таким образом, что в нише за кроватью удалось еще вместить полноценный гардероб.



За кроватью в спальне удалось вместить полноценный гардероб//Фото: tytyk architects

Элементы декора лучше заказывать из популярных китайских интернет-магазинов. Например, оригинальное панно на стене над диваном из пробкового дерева обойдется в 400-500 гривен.



Элементы декора можно заказать в популярных интернет-магазинах//Фото: tytyk architects



Перепланировка квартиры площадью 43 м кв в хрущевке во Львове//Фото: tytyk architects

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