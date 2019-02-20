Топ-10 способов, как легко зонировать пространство в помещении
Чтобы создать несколько функциональных зон в одной комнате не обязательно возводить стены.
К вашему вниманию 10 наглядных примеров, как эффективно зонировать помещение с помощью мебели, штор и цветовых акцентов.
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1. Спальня отделена от остальной комнаты стеклянной конструкцией с портьерами, подобранными в тон к деревянному полу.
Как зонировать пространство в помещении
2. Открытое пространство можно зонировать с помощью стеклянной перегородки, которая напоминает большое окно.
Отделить гостиную от столовой можно с помощью стойки или книжной полки.
Как не банально зонировать пространство в помещении
3. Перегородку-стеллаж можно использовать, чтобы разделить гостиную на несколько функциональных зон: например, спальню и зону для отдыха.
Идеи для зонирования пространства в помещении
4. Дверь между комнатами можна заменить роскошной завесой, которая придает пространству роскоши и вкуса.
Эффективное зонирование пространства в квартире
5. Пластиковые шторы ярких оттенков могут ярко освежить интерьер и заодно отделить одну комнату от другой без лишних перегородок.
Зонировать пространство в квартире можно ярко
6. Спальня отделена от остального пространства комнаты раздвижными перегородками и массивными портьерами.
Как отделить спальню от остальной комнаты
7. Ненавязчиво разделить пространство на несколько зон поможет стена из деревянных реек.
Стена из деревянных реек поможет создать уют
8. В одном из своих проектов дизайнер интерьеров Анастасия Шулер отделила импровизированный рабочий кабинет и зону для релакса с помощью фактурной перегородки из стекла и металла.
Как действенно разделить помещение на несколько зон
9. Пространство большой гостиной можно зонировать с помощью дизайнерского креденса с одной стороны и дивана с другой.
Зонировать гостиную можно комодом и диваном
10. Книжный стеллаж может стать отличным элементом декора интерьера и заодно разделить прихожую от гостиной.
10 способов, как не банально зонировать пространство в помещении