Топ-10 способов, как легко зонировать пространство в помещении

Чтобы создать несколько функциональных зон в одной комнате не обязательно возводить стены.

К вашему вниманию 10 наглядных примеров, как эффективно зонировать помещение с помощью мебели, штор и цветовых акцентов.

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1. Спальня отделена от остальной комнаты стеклянной конструкцией с портьерами, подобранными в тон к деревянному полу.



Как зонировать пространство в помещении

2. Открытое пространство можно зонировать с помощью стеклянной перегородки, которая напоминает большое окно.

Отделить гостиную от столовой можно с помощью стойки или книжной полки.



Как не банально зонировать пространство в помещении

3. Перегородку-стеллаж можно использовать, чтобы разделить гостиную на несколько функциональных зон: например, спальню и зону для отдыха.



Идеи для зонирования пространства в помещении

4. Дверь между комнатами можна заменить роскошной завесой, которая придает пространству роскоши и вкуса.



Эффективное зонирование пространства в квартире

5. Пластиковые шторы ярких оттенков могут ярко освежить интерьер и заодно отделить одну комнату от другой без лишних перегородок.



Зонировать пространство в квартире можно ярко

6. Спальня отделена от остального пространства комнаты раздвижными перегородками и массивными портьерами.



Как отделить спальню от остальной комнаты

7. Ненавязчиво разделить пространство на несколько зон поможет стена из деревянных реек.



Стена из деревянных реек поможет создать уют

8. В одном из своих проектов дизайнер интерьеров Анастасия Шулер отделила импровизированный рабочий кабинет и зону для релакса с помощью фактурной перегородки из стекла и металла.



Как действенно разделить помещение на несколько зон

9. Пространство большой гостиной можно зонировать с помощью дизайнерского креденса с одной стороны и дивана с другой.



Зонировать гостиную можно комодом и диваном

10. Книжный стеллаж может стать отличным элементом декора интерьера и заодно разделить прихожую от гостиной.



10 способов, как не банально зонировать пространство в помещении