20:53
20 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая российская диета. Как в РФ становятся мужчинами
      Вєсті Кремля
      22:41, 19 февраля
      Вести.UA: Розенблат надоел судьям. Почему Ляшко всегда везет
      Вєсті.UA
      19:57, 19 февраля
      Слишком большие суммы в платежках за газ: что происходит с тарифами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Топ-10 способов, как легко зонировать пространство в помещении

      15 Читати новину українською

      Чтобы создать несколько функциональных зон в одной комнате не обязательно возводить стены.

      К вашему вниманию 10 наглядных примеров, как эффективно зонировать помещение с помощью мебели, штор и цветовых акцентов.

      Читайте также: Тренды в дизайне интерьеров 2018: что было в квартирной моде этого года

      1. Спальня отделена от остальной комнаты стеклянной конструкцией с портьерами, подобранными в тон к деревянному полу.

      дизайн інтер'єр зонування
      Как зонировать пространство в помещении

      2. Открытое пространство можно зонировать с помощью стеклянной перегородки, которая напоминает большое окно.

      Отделить гостиную от столовой можно с помощью стойки или книжной полки.

      дизайн інтерєр декор
      Как не банально зонировать пространство в помещении

      3. Перегородку-стеллаж можно использовать, чтобы разделить гостиную на несколько функциональных зон: например, спальню и зону для отдыха.

      дизайн інтерєр квартира зонування
      Идеи для зонирования пространства в помещении

      4. Дверь между комнатами можна заменить роскошной завесой, которая придает пространству роскоши и вкуса.

      дизайн інтерєр декор ідеї
      Эффективное зонирование пространства в квартире

      5. Пластиковые шторы ярких оттенков могут ярко освежить интерьер и заодно отделить одну комнату от другой без лишних перегородок.

      зонування інтерєр декор дизайн
      Зонировать пространство в квартире можно ярко

      6. Спальня отделена от остального пространства комнаты раздвижными перегородками и массивными портьерами.

      інтерєр дизайн декор зонування
      Как отделить спальню от остальной комнаты

      7. Ненавязчиво разделить пространство на несколько зон поможет стена из деревянных реек.

      зонування інтерєр декор ідеї
      Стена из деревянных реек поможет создать уют

      8. В одном из своих проектов дизайнер интерьеров Анастасия Шулер отделила импровизированный рабочий кабинет и зону для релакса с помощью фактурной перегородки из стекла и металла.

      зонування простору інтер'єр дизайн декор
      Как действенно разделить помещение на несколько зон

      9. Пространство большой гостиной можно зонировать с помощью дизайнерского креденса с одной стороны и дивана с другой.

      Інтерєр дизайн декор
      Зонировать гостиную можно комодом и диваном

      10. Книжный стеллаж может стать отличным элементом декора интерьера и заодно разделить прихожую от гостиной.

      зонування інтерєр дизайн
      10 способов, как не банально зонировать пространство в помещении

      читайте также:
      •  
      blog_ava
      Любимые модели Карла Лагерфельда, которые дарили ему вдохновение
      сегодня
      734
      Теги: Новости недвижимости Советы Идеи для интерьера Декор и дом Фотоновости Дизайн
      Источник: ELLE Decoration
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Россия готовит наступление, надо поставить ее на место: о чем говорил Порошенко на Генассамблее
      сегодня , 19:52 Россия готовит наступление, надо поставить ее на место: о чем говорил Порошенко на Генассамблее
      206
      Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      сегодня , 19:31 Выборы президента: что нужно знать украинцам?
      Інна Жолобович 20962
      Пентагон и НАТО: кибервойна вместо Афганистана?
      сегодня , 19:01 Пентагон и НАТО: кибервойна вместо Афганистана?
      Борис Немировський 29
      Строительная амнистия: легализовать самострой стало дешевле
      сегодня , 18:01 Строительная амнистия: легализовать самострой стало дешевле
      Ірина Поліщук 161
      Героїв Небесної Сотні вбивали російські снайпери, а не українські силовики
      сегодня , 17:30 Героїв Небесної Сотні вбивали російські снайпери, а не українські силовики
      Артем Овдієнко 2394
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       сегодня , 15:53
      Это ожидания украинцев, — Садовый о результатах экзит-поллов
       26 октября 2014 , 20:37 3
      Бильдт: ЕС уже начал персональную изоляцию Януковича
       19 сентября 2012 , 11:45 26
      Стало известно, какие автопроизводители зарабатывают по $1 миллиардов в день
       6 августа 2018 , 12:20
      Шулявский мост перекроют на полтора года
       6 августа 2018 , 14:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук