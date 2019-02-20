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      Топ-10 способів, як легко зонувати простір у помешканні

      69 Читать новость на русском

      Щоб створити кілька функціональних зон в одній кімнаті не обов'язково зводити стіни.

      До вашої уваги 10 наглядних прикладів, як ефективно зонувати помешкання за допомогою меблів, штор і кольорових акцентів.

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      1. Спальня відокремлена від решти кімнати скляною конструкцією з портьєрами, підібраними в тон до дерев'яної підлоги.

      дизайн інтер'єр зонування
      Як зонувати простір у помешканні

      2. Відкритий простір можна зонувати за допомогою скляної перегородки, яка нагадує велике вікно.

      Відокремити вітальню від їдальні можна за допомогою стійки чи книжкової полиці.

      дизайн інтерєр декор
      Як не банально зонувати простір у помешканні

      3. Перегородку-стелаж можна використати, щоб розділити вітальню на кілька функціональних зон: наприклад, спальню та зону для відпочинку.

      дизайн інтерєр квартира зонування
      Ідеї для зонування простору у приміщенні

      4. Двері між кімнатами можна замінити розкішною завісою, яка додає простору розкоші та смаку.

      дизайн інтерєр декор ідеї
      Ефективне зонування простору у помешканні

      5. Пластикові штори яскравих відтінків можуть яскраво освіжити інтер'єр і заодно відокремити одну кімнату від іншої без зайвих перегородок.

      зонування інтерєр декор дизайн
      Зонувати простір у квартирі можна яскраво

      6. Спальня відокремлена від решти простору кімнати розсувними перегородками та масивними портьєрами.

      інтерєр дизайн декор зонування
      Як відділити спальню від решти кімнати

      7. Ненав'язливо розділити простір на кілька зон допоможе стіна із дерев'яних рейок.

      зонування інтерєр декор ідеї
      Стіна з дерев'яних рейок допоможе створити затишок

      8. В одному зі своїх проектів дизайнерка інтер'єрів Анастасія Шулер відокремила імпровізований робочий кабінет та зону для релаксу за допомогою фактурної перегородки зі скла та металу.

      зонування простору інтер'єр дизайн декор
      Як дієво розділити приміщення на кілька зон

      9. Простір великої вітальні можна зонувати за допомогою дизайнерського креденсу з одного боку та дивану з іншого.

      Інтерєр дизайн декор
      Зонувати вітальню можна комодом та диваном

      10. Книжковий стелаж може стати чудовим елементом декору інтер'єру і заодно розділити передпокій від вітальні.

      зонування інтерєр дизайн
      10 способів, як не банально зонувати простір у помешканні

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      Теги: Новини нерухомості Поради Ідеї для інтер'єру Фотоновини Декор і дім Дизайн
      Джерело: ELLE Decoration
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