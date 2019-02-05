Дизайн маленької кухні: 5 простих порад, як збільшити простір

Починаючи ремонт у квартирі, ми часто стикаємось із проблемами, які, здається, неможливо вирішити. Одна з них – маленька кухня. Тоді ми ставимо собі питання: як з малої площі створити затишне і практичне місце? Не варто впадати у відчай, адже існує чимало способів, завдяки яким можна розширити простір.

Звісно, найкращий варіант для збільшення площі кухні – це об'єднання її з іншими кімнатами або ж із лоджією. Але якщо такої можливості немає, то є простіші варіанти, які також допоможуть у розширенні простору.

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До вашої уваги декілька порад, які зроблять вашу кухню затишною та компактною.

Дзеркала

Один із найбільш відомих лайфхаків для збільшення простору – це встановлення дзеркал. У ролі них часто використовують настінні скляні панелі, хоча вони бувають різних кольорів, їхня можливість відбивати світло теж допомагає розширити простір.



Скляні панелі vs Метал, який відбиває світло

Однак, тут варто бути обережним, адже використання дзеркал та панелей може як допомогти, так і нашкодити оформленню кімнати.

Встановивши їх у неправильному місці, замість ілюзії просторої кімнати можна отримати ілюзію безкінечного коридору. Така кухня буде позбавленою затишку, в ній буде дискомфортно перебувати, може утворитись відчуття, що на вас щось "тисне".



Варто подумати: чи буде комфортно вам із таким дзеркалом?

Варто теж не переборщити з кількістю дзеркал. Особливо, якщо ви не полюбляєте, коли ваше відображення з'являється майже не на кожній стіні. Якщо варіант з дзеркальною стіною вам не підходить, розгляньте можливість оздобити дзеркалами меблі.



Велике дзеркало додає простору маленькій кухні



Акуратне оформлення дзеркалом маленької кухні



Гарний варіант розміщення дзеркала у меблях, однак тут воно може швидко бруднитись

Також для розширення простору можна використати скляні двері, якщо це личить до загального інтер'єру квартири. Можна зробити їх глянцевими або розмістити на них дзеркало.

Найкращий варіант – взагалі прибрати двері до маленької кухні. Однак, у цьому випадку у вас має бути потужна витяжка та вентиляційна система, щоб запах з кухні не поширювався в інші кімнати.

Світлі кольори

Основне правило, якщо у вас маленька кухня – використовуйте лише світлі кольори та відтінки. Якщо ви хвилюєтесь про те, що ці кольори можуть швидко бруднитись, просто оберіть правильний матеріал: фарби, що легко миються чи плитка у тих місцях, які можуть швидко забруднюватись.

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Білий та беж точно зроблять вашу кімнату більш просторою, світлою та затишною. Для кухні з маленьким вікном – вибір таких кольорів – обов'язковий. Якщо ви все ж таки вирішили розбавити інтер'єр іншими кольорами, їх має бути не більше одного чи двох. І йдеться не лише про стіни, а про всю кухонну гарнітуру.



Світла глянцева кухня



Кухня у світлих тонах з додаванням дерева

М'яке зоноване освітлення

Маленькій кухні потрібне якісне та правильне освітлення. За наявності вікна, не варто завішувати його великою кількістю штор та фіранок. Зробіть так, щоб світло проникало в приміщення.

Використайте легку та якісну тканину для фіранок. Потурбуйтесь, аби вони не займали багато місця. Можна використати жалюзі, однак оберіть ті, які не створюватимуть офісної атмосфери. Замінити їх можуть тканинні ролети – це більш затишний варіант, який також не займатиме багато місця.

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Для маленької кухні не підійде освітлення у вигляді одної люстри на стелі. Розмістіть невеликі вбудовані лампи по усій кухні. Використайте лаконічні торшери на стінах. Якщо й захочете одну велику лампу, то можна повішати її на довгому дроті над обіднім столом.

Вбудоване світло у кухонній гарнітурі та побутовій техніці додасть м'якості кімнаті.



Тканинні ролети та зоноване світло личать для дизайну маленької кухні



Вбудоване світло у меблях та лампа над столом створюють затишок

Багатофункціональність

Роздумуючи над плануванням маленької кухні, намагайтесь багатофункціонально задіяти увесь простір, який маєте. Наприклад, обравши кутову кухонну гарнітуру, ви зможете використати дві або півтори стіни кімнати і кут між ними. Таким чином ви розширите робочу поверхню, проте і залишите простір для інших зон кімнати.



Кутова гарнітура

Якщо ширина вашої кухні дозволяє, то можете поекспериментувати і спробувати дворядове планування, встановивши гарнітуру вздовж двох паралельних стін. Простір, що залишиться між рядами, має бути не менше за 1,5 метра.

При такому плануванні, одну зі стін можна використати суто для робочої зони, а вздовж другої – розмістити обідній стіл. Його можна вбудувати у кухонні меблі, що також не заважатиме використовувати стіл як робочу поверхню. За такої розстановки варто залишити місце для ніг під столом, тому – не використовуйте площу під стільницею для шаф, а поставте там стільці.



Приклад дворядового планування



У такому плануванні головне – достатня відстань між рядами

Вбудована техніка – ще одна запорука багатофункціональності. Таким чином вона не займатиме багато місця, що допоможе зберегти кольористику кімнати.

Вільні зони на стінах – потенційні місця для шаф, а широке підвіконня цілком може бути барним столом або ще однією зоною для релаксу, яку не так легко влаштувати у маленькій кухні.



Чудовий варіант, як можна використати підвіконня на кухні



Підвіконня допомогло створити кутову гарнітуру і вбудувати у неї висувний стіл

Меблі на кухні також мають бути багатофункціональними. Використовуйте висувні столи або ті, які одним рухом можна зібрати та розібрати.

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Використовуйте весь простір всередині шафок і поличок, аби ваше кухонне начиння не лежало на поверхнях. Наприклад, є спеціальні конструкції, які можна вбудувати у гарнітуру.



Варіант висувного столу



Вбудовані конструкції для використання більшого простору у шафках

Мінімум декору

Маленька кухня – не місце для зайвих речей. Усе намагайтесь сховати у шафи, розподілити по поличках. Мінімізуйте кількість декору. Милі вазонки, фігурки, вази, безліч магнітиків – усе це може засмічувати простір, розпорошувати його.



Важкі штори, дрібний декор і дзеркала, що тиснуть – поганий варіант для маленької кухні

Можете обрати один або два предмети декору і на них обмежитись. Або ще краще – зробити практичні речі елементами декору, наприклад, обравши цікаву і незвичну навісну лампу над столом.



Нагромаджений декор vs Практичний декор

Згідно з проектом нових державних будівельних норм, проектування кухонь-ніш має бути передбачене не лише в однокімнатних квартирах, але й у квартирах більших габаритів.