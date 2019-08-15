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      Топ-6 дизайнерських інтер'єрів у кольорі 2019 року

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      Інтер'єр кафе-пекарні Breadway в Одесі у відтінках Living coral
      Інтер'єр кафе-пекарні Breadway в Одесі у відтінках Living coral / civilly.com.ua

      Кольором 2019 року компанія Pantone назвала Living coral – кораловий колір із золотистим підтоном. Дізнайтесь, як ефектно та зі смаком використати цей відтінок у дизайні інтер'єру.

      За версією Pantone, саме цей колір символізує "вроджену потребу в оптимізмі і радісному пошуку у світі, де домінують цифрові технології та соціальні мережі".

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      Дизайнери вже давно використовують цей відтінок коралового, щоб створити в інтер'єрі затишок та ненав'язливу романтичність.

      До вашої уваги топ-6 дизайнів інтер'єрів з використанням відтінку "живий корал".

      1. Кафе Marxito, Париж

      Заклад розташований неподалік від Єлисейських полів. Вуличне кафе швидкого харчування було створене за проектом enfant terrible французького дизайну Ора Іто в партнерстві з шефом Тьєррі Марксом.

      Кафе дизайн інтер'єр
      Дизайн інтер'єру кафе Marxito у Парижі

      2. Ресторан John Anthony, Гонконг

      Ресторан поєднує у своїй естетиці моду на східне ретро і стиль лондонських китайських їдалень.

      Проект був втілений архітектурно-дизайнерською студією Linehouse і названий на честь Джона Ентоні, першого китайця-громадянина Великобританії, який був натуралізований в 1805 році.

      дизайн інтер'єр Гонконг
      Дизайн інтер'єру ресторану у Гонконзі

      3. Кафе-пекарня Breadway Bakery в Одесі

      Проект українських дизайнерів Лєри Буміної та Артема Тригубчака нагадує інтер'єри з фільмів ексцентричного американського режисера Веса Андерсона.

      Про незвичний інтер'єр цього затишного закладу в Одесі писали авторитетні світові ЗМІ.

      Кафе пекарня Одеса
      Інтер'єр кафе-пекарні Breadway в Одесі

      4. Квартира галериста в Осло

      Відоме норвезьке архітектурне бюро Snøhetta створило стильний інтер'єр для помешкання галериста Gallery TM51 в Осло.

      В оздобленні кухні цієї квартири переважає ніжно-кораловий колір.

      інтер'єр квартира Осло
      Інтер'єр кольорової квартири галериста в Осло

      5. Інтер'єр від режисера Луки Гуаданьїно

      Італійський кінорежисер та сценарист Лука Гуаданьїно, відомий за номінованим на "Оскар" фільмом "Назви мене своїм ім'ям", давно хотів спробувати свої сили у ролі дизайнера інтер'єрів.

      Свою мрію він реалізував в будівлі шовкопрядильні XIX століття на березі озера Комо в Італії.

      На дизайн ванної, за словами режисера, його надихали, інтер'єри яхт. Тут він працював з каменем та латунню.

      інтер'єр дизайн ванна
      Інтер'єр ванної від режисера Луки Гуаданьїно

      6. Дім художника, Австрія

      Успішний австрійський скульптор Ервін Вурм самотужки облаштовував власний дім у будівлі XII століття неподалік від Відня.

      Всередині про старовинність будівлі нагадують хіба що арки та замкові склепіння.

      Автрія будинок художник
      Будинок австрійського художника Ервіна Вурма

      інтер'єр будинок художник
      Інтер'єр будинку художника у відтінку "живий корал"

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      Теги: LifeStyle Новини нерухомості Новини нерухомості світу Дизайн Подорожі Ідеї для інтер'єру Декор і дім Мистецтво
      Джерело: INTERIOR
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