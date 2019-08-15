Топ-6 дизайнерських інтер'єрів у кольорі 2019 року

Кольором 2019 року компанія Pantone назвала Living coral – кораловий колір із золотистим підтоном. Дізнайтесь, як ефектно та зі смаком використати цей відтінок у дизайні інтер'єру.

За версією Pantone, саме цей колір символізує "вроджену потребу в оптимізмі і радісному пошуку у світі, де домінують цифрові технології та соціальні мережі".

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Дизайнери вже давно використовують цей відтінок коралового, щоб створити в інтер'єрі затишок та ненав'язливу романтичність.

До вашої уваги топ-6 дизайнів інтер'єрів з використанням відтінку "живий корал".

1. Кафе Marxito, Париж

Заклад розташований неподалік від Єлисейських полів. Вуличне кафе швидкого харчування було створене за проектом enfant terrible французького дизайну Ора Іто в партнерстві з шефом Тьєррі Марксом.



Дизайн інтер'єру кафе Marxito у Парижі

2. Ресторан John Anthony, Гонконг

Ресторан поєднує у своїй естетиці моду на східне ретро і стиль лондонських китайських їдалень.

Проект був втілений архітектурно-дизайнерською студією Linehouse і названий на честь Джона Ентоні, першого китайця-громадянина Великобританії, який був натуралізований в 1805 році.



Дизайн інтер'єру ресторану у Гонконзі

3. Кафе-пекарня Breadway Bakery в Одесі

Проект українських дизайнерів Лєри Буміної та Артема Тригубчака нагадує інтер'єри з фільмів ексцентричного американського режисера Веса Андерсона.

Про незвичний інтер'єр цього затишного закладу в Одесі писали авторитетні світові ЗМІ.



Інтер'єр кафе-пекарні Breadway в Одесі

4. Квартира галериста в Осло

Відоме норвезьке архітектурне бюро Snøhetta створило стильний інтер'єр для помешкання галериста Gallery TM51 в Осло.

В оздобленні кухні цієї квартири переважає ніжно-кораловий колір.



Інтер'єр кольорової квартири галериста в Осло

5. Інтер'єр від режисера Луки Гуаданьїно

Італійський кінорежисер та сценарист Лука Гуаданьїно, відомий за номінованим на "Оскар" фільмом "Назви мене своїм ім'ям", давно хотів спробувати свої сили у ролі дизайнера інтер'єрів.

Свою мрію він реалізував в будівлі шовкопрядильні XIX століття на березі озера Комо в Італії.

На дизайн ванної, за словами режисера, його надихали, інтер'єри яхт. Тут він працював з каменем та латунню.



Інтер'єр ванної від режисера Луки Гуаданьїно

6. Дім художника, Австрія

Успішний австрійський скульптор Ервін Вурм самотужки облаштовував власний дім у будівлі XII століття неподалік від Відня.

Всередині про старовинність будівлі нагадують хіба що арки та замкові склепіння.



Будинок австрійського художника Ервіна Вурма