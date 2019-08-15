14:18
15 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Церковь-пирамида в России. Как Кремль защищает своих ученых
      Вєсті Кремля
      21:46, 14 августа
      Вести.UA: Гройсман обиделся на Зеленского. Музыкальное возвращения Повалий
      Вєсті.UA
      19:20, 14 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ

      Топ-6 дизайнерских интерьеров в цвете 2019 года

      653 Читати новину українською
      Интерьер кафе-пекарни Breadway в Одессе в оттенках Living cora
      Интерьер кафе-пекарни Breadway в Одессе в оттенках Living cora / civilly.com.ua

      Цветом 2019 года компания Pantone назвала Living coral – коралловый цвет с золотистым подтоном. Узнайте, как эффектно и со вкусом использовать этот оттенок в дизайне интерьера.

      По версии Pantone, именно этот цвет символизирует "врожденную потребность в оптимизме и радостном поиске в мире, где доминируют цифровые технологии и социальные сети".

      Читайте также: Как выбрать цвет для ванной комнаты: практическая фотоподборка

      Дизайнеры уже давно используют этот оттенок кораллового, чтобы создать в интерьере уют и ненавязчивую романтичность.

      Вашему вниманию топ-6 дизайнов интерьеров с использованием оттенка "живой коралл".

      1. Кафе Marxito, Париж

      Заведение расположено недалеко от Елисейских полей. Уличное кафе быстрого питания было создано по проекту enfant terrible французского дизайна Ора Ито в партнерстве с шефом Тьерри Марксом.

      Кафе дизайн інтер'єр

      Дизайн интерьера кафе Marxito в Париже

      2. Ресторан John Anthony, Гонконг

      Ресторан сочетает в своей эстетике моду на восточное ретро и стиль лондонских китайских столовых.

      Проект был воплощен архитектурно-дизайнерской студией Linehouse и назван в честь Джона Энтони, первого китайца-гражданина Великобритании, который был натурализованный в 1805 году.

      дизайн інтер'єр Гонконг

      Дизайн интерьера ресторана в Гонконге

      3. Кафе-пекарня Breadway Bakery в Одессе

      Проект украинских дизайнеров Леры Буминой и Артема Тригубчака напоминает интерьеры из фильмов эксцентричного американского режиссера Уэса Андерсона.

      О необычном интерьере этого уютного заведения в Одессе писали авторитетные мировые СМИ.

      Кафе пекарня Одеса

      Интерьер кафе-пекарни Breadway в Одессе

      4. Квартира галериста в Осло

      Известное норвежское архитектурное бюро Snøhetta создало стильный интерьер для проживания галериста Gallery TM51 в Осло.

      В отделке кухни этой квартиры преобладает нежно-коралловый цвет.

      інтер'єр квартира Осло

      Интерьер цветной квартиры галериста в Осло

      5. Интерьер от режиссера Луки Гуаданьино

      Итальянский кинорежиссер и сценарист Лука Гуаданьино, известный по номинированному на "Оскар" фильму "Назови меня своим именем", давно хотел попробовать свои силы в роли дизайнера интерьеров.

      Свою мечту он реализовал в здании шелкопрядильных XIX века на берегу озера Комо в Италии.

      На дизайн ванной, по словам режиссера, его вдохновляли интерьеры яхт. Здесь он работал с камнем и латунью.

      інтер'єр дизайн ванна

      Интерьер ванной от режиссера Луки Гуаданьино

      6. Дом художника, Австрия

      Успешный австрийский скульптор Эрвин Вурм самостоятельно обустраивал свой дом в здании XII века недалеко от Вены.

      Внутри о древности здания напоминают разве что арки и замковые своды.

      Автрія будинок художник

      Дом австрийского художника Эрвина Вурма

      інтер'єр будинок художник
      И      нтерьер дома художника в оттенке "живой коралл"

      УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ​:

      blog_ava
      Когда празднуют Спас 2019: Медовый, Яблочный и Ореховый
      сегодня
      44566
      Теги: LifeStyle Новости недвижимости Новости недвижимости мира Дизайн Путешествия Идеи для интерьера Декор и дом Исскусство
      Источник: INTERIOR
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Глобальная война за таланты – большая угроза для Украины, – эксперт
      сегодня , 14:00 Глобальная война за таланты – большая угроза для Украины, – эксперт
      23
      Аварийная посадка самолета Москва – Симферополь в кукурузном поле: что известно – фото, видео
      сегодня , 13:04 Аварийная посадка самолета Москва – Симферополь в кукурузном поле: что известно – фото, видео
      2336
      Задержание Юрия Грымчака: подробности и значение дела
      сегодня , 12:00 Задержание Юрия Грымчака: подробности и значение дела
      Юрій Бутусов 1386
      Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
      сегодня , 10:50 Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
      Світлана Попова 1156
      Задержанный Юрий Грымчак: что известно о его квартире, где прошел обыск
      сегодня , 10:33 Задержанный Юрий Грымчак: что известно о его квартире, где прошел обыск
      1606
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук