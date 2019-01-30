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      Кухні-ніші у будь-яких квартирах: що пропонують змінити в ДБН

      497 Читать новость на русском
      Українцям хочуть дозволити вільне планування кухонь
      Українцям хочуть дозволити вільне планування кухонь / unsplash.com

      У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ пропонують дозволити проектувати кухні не відокремлені стінами у будь-яких квартирах.

      Наразі такі кухні-ніші дозволено планувати лише в однокімнатних квартирах.

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      За словами заступника глави Мінрегіону Лева Парцхаладзе, проектувати квартири лише з традиційним покімнатним плануванням є пережитком минулого і застарілою нормою ДБН.

      Замість звичних кухонь у вигляді окремих кімнат пропонують застосувати сучасні планувальні рішення, які б передбачали максимально вільне планування квартир.

      У Мінрегіоні наполягають, що проектування кухонь-ніш має бути передбачене не лише в однокімнатних квартирах, але й у квартирах більших габаритів.

      Але у всіх них повинні бути дотримані важливі умови – електрична плита та механічна витяжка.

      Це дозволить ефективніше організовувати житловий простір та сприятиме створенню комфортніших умов проживання.

      Згідно з пропозиціями змін державних будівельних норм щодо газопостачання у нових багатоповерхових житлових будинках заборонять встановлювати газові котли та іншу опалювальну техніку на газі.

      Читайте також, які інші зміни ДБН чекають українців:
      Теги: Новини України Новини нерухомості Новини нерухомості України ДБН Ремонт Мінрегіон
      Джерело: 24 канал
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