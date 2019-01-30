Кухні-ніші у будь-яких квартирах: що пропонують змінити в ДБН

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ пропонують дозволити проектувати кухні не відокремлені стінами у будь-яких квартирах.

Наразі такі кухні-ніші дозволено планувати лише в однокімнатних квартирах.

Читайте також: Для ремонту інженерних мереж будинків більше не потрібен дозвіл: що це означає

За словами заступника глави Мінрегіону Лева Парцхаладзе, проектувати квартири лише з традиційним покімнатним плануванням є пережитком минулого і застарілою нормою ДБН.

Замість звичних кухонь у вигляді окремих кімнат пропонують застосувати сучасні планувальні рішення, які б передбачали максимально вільне планування квартир.

У Мінрегіоні наполягають, що проектування кухонь-ніш має бути передбачене не лише в однокімнатних квартирах, але й у квартирах більших габаритів.

Але у всіх них повинні бути дотримані важливі умови – електрична плита та механічна витяжка.

Це дозволить ефективніше організовувати житловий простір та сприятиме створенню комфортніших умов проживання.

Згідно з пропозиціями змін державних будівельних норм щодо газопостачання у нових багатоповерхових житлових будинках заборонять встановлювати газові котли та іншу опалювальну техніку на газі.