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      Для ремонту інженерних мереж будинків більше не потрібен дозвіл: що це означає

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      На капремонт внутрішніх мереж будинку більше не потрібен дозвіл
      На капремонт внутрішніх мереж будинку більше не потрібен дозвіл / Shutterstock/Ілюстрація

      Кабінет міністрів України скасував обов'язкове отримання дозволів для проведення робіт з реконструкції, капітального ремонту чи технічного переоснащення внутрішніх інженерних систем у будівлях.

      Як наголосив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе, скасування цих дозволів не стосується ремонтів у квартирах.

      Читайте також: Для перепланування квартири більше не потрібен дозвіл: але є нюанси

      Про це він написав у своєму Facebook.

      Раніше, щоб почати реконструкцію мережі опалення чи водопостачання у будинку, потрібно було отримувати дозвіл на початок робіт у Держархбудінспекції (ДАБІ).

      Нерідко ці бюрократичні процедури займали від 1 до 6 місяців і це неаябияк відтерміновувало початок робіт. А, зазвичай, коли прорвало трубу, зламалась вентиляція чи опалення – це потребує якнайскорішого ремонту.

      Оновлений перелік нескладних будівельних робіт, які не потребують дозволів для їх проведення та введення в експлуатацію, Кабмін затвердив ще 18 грудня 2018 року.

      Зокрема, у цей перелік були включені роботи з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення таких внутрішніх систем:

      1. опалення;
      2. вентиляції;
      3. водопостачання та водовідведення, у тому числі, трубопроводів;
      4. силових та слабкострумових систем.

      дозвіл будівельні роботи
      На проведення ремонту інженерних мереж будинків більше не потрібен дозвіл

      Раніше уряд дозволив українцям утеплювати будинки без отримання на це спеціальних дозволів.

      Читайте такоЖ:
      Теги: Новини нерухомості України ДБН Будівництво Мінрегіон Ремонт Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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