Для ремонту інженерних мереж будинків більше не потрібен дозвіл: що це означає

Кабінет міністрів України скасував обов'язкове отримання дозволів для проведення робіт з реконструкції, капітального ремонту чи технічного переоснащення внутрішніх інженерних систем у будівлях.

Як наголосив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе, скасування цих дозволів не стосується ремонтів у квартирах.

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Про це він написав у своєму Facebook.

Раніше, щоб почати реконструкцію мережі опалення чи водопостачання у будинку, потрібно було отримувати дозвіл на початок робіт у Держархбудінспекції (ДАБІ).

Нерідко ці бюрократичні процедури займали від 1 до 6 місяців і це неаябияк відтерміновувало початок робіт. А, зазвичай, коли прорвало трубу, зламалась вентиляція чи опалення – це потребує якнайскорішого ремонту.

Оновлений перелік нескладних будівельних робіт, які не потребують дозволів для їх проведення та введення в експлуатацію, Кабмін затвердив ще 18 грудня 2018 року.

Зокрема, у цей перелік були включені роботи з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення таких внутрішніх систем:

опалення; вентиляції; водопостачання та водовідведення, у тому числі, трубопроводів; силових та слабкострумових систем.

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На проведення ремонту інженерних мереж будинків більше не потрібен дозвіл

Раніше уряд дозволив українцям утеплювати будинки без отримання на це спеціальних дозволів.