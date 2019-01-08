Для ремонту інженерних мереж будинків більше не потрібен дозвіл: що це означає
Кабінет міністрів України скасував обов'язкове отримання дозволів для проведення робіт з реконструкції, капітального ремонту чи технічного переоснащення внутрішніх інженерних систем у будівлях.
Як наголосив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе, скасування цих дозволів не стосується ремонтів у квартирах.
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Про це він написав у своєму Facebook.
Раніше, щоб почати реконструкцію мережі опалення чи водопостачання у будинку, потрібно було отримувати дозвіл на початок робіт у Держархбудінспекції (ДАБІ).
Нерідко ці бюрократичні процедури займали від 1 до 6 місяців і це неаябияк відтерміновувало початок робіт. А, зазвичай, коли прорвало трубу, зламалась вентиляція чи опалення – це потребує якнайскорішого ремонту.
Оновлений перелік нескладних будівельних робіт, які не потребують дозволів для їх проведення та введення в експлуатацію, Кабмін затвердив ще 18 грудня 2018 року.
Зокрема, у цей перелік були включені роботи з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення таких внутрішніх систем:
- опалення;
- вентиляції;
- водопостачання та водовідведення, у тому числі, трубопроводів;
- силових та слабкострумових систем.
На проведення ремонту інженерних мереж будинків більше не потрібен дозвіл
Раніше уряд дозволив українцям утеплювати будинки без отримання на це спеціальних дозволів.