Для ремонта инженерных сетей зданий больше не требуется разрешение: что это значит

Кабинет министров Украины отменил обязательное получение разрешений на проведение работ по реконструкции, капитального ремонта или технического переоснащения внутренних инженерных систем в зданиях.

Как отметил заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе, отмена этих разрешений не касается ремонтов в квартирах.

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Об этом он написал в своем Facebook.

Раньше, чтобы начать реконструкцию сети отопления или водоснабжения в доме, нужно было получать разрешение на начало работ в Госархстройинспекции (ГАСК).

Нередко эти бюрократические процедуры занимали от 1 до 6 месяцев и это изрядно оттягивало начало работ. А, как правило, когда прорвало трубу, сломалась вентиляция или отопление – это требует скорейшего ремонта.

Обновленный перечень несложных строительных работ, не требующих разрешений для их проведения и ввода в эксплуатацию, Кабмин утвердил еще 18 декабря 2018 года.

В частности, в этот перечень были включены работы по реконструкции, капитальному ремонту, техническому переоснащению таких внутренних систем:

отопления; вентиляции; водоснабжения и водоотведения, в том числе, трубопроводов; силовых и слаботочных систем.

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На проведение ремонта инженерных сетей зданий больше не требуется разрешение

Ранее правительство разрешило украинцам утеплять дома без получения на это специальных разрешений.