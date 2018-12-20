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      Минрегион запретил устанавливать газовые котлы в новых многоэтажках

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      Газовые котлы в новых многоэтажках запретили
      Газовые котлы в новых многоэтажках запретили / Фото из открытых источников

      Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины запретило устанавливать в новых многоэтажных жилых домах газовые котлы с закрытыми и открытыми камерами сгорания.

      Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

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      Отмечается, что согласно новым государственным строительным нормам, газовые бытовые теплогенераторы мощностью до 30 кВт можно устанавливать только в частных домах и многоквартирных жилых домах высотой не более трех этажей.

      Их установка предполагается в помещении кухни высотой не менее 2,2 метра с наличием естественного освещения (независимо от наличия плиты)... В помещениях кухонь, интегрированных в структуру жилой комнаты, допускается установка только теплогенераторов с закрытой камерой сгорания,
      – заявил Геннадий Зубко.

      Он также добавил, что обновление государственно-строительных норм связано с частыми случаями пренебрежения правилами установки и эксплуатации газовых теплогенераторов, которые приводят к трагическим последствиям.

      Напомним, что с 28 февраля 2019 года в Украине вступят в силу новые государственные строительные нормы по качеству водоснабжения, предусматривающие автоматический мониторинг давления воды для быстрого обнаружения и предотвращения аварий.

      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Украины Минрегион ГСН
      Источник: 24 Канал
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