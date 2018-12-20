Мінрегіон заборонило встановлювати газові котли у нових багатоповерхівках

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України заборонило встановлювати в нових багатоповерхових житлових будинках газові котли з закритими та відкритими камерами згоряння.

Про це повідомив віце-прем'єр міністр Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Індивідуальне чи централізоване: якому опаленню віддають перевагу забудовники

Зазначається, що згідно з новими державними будівельними нормами, газові побутові теплогенератори потужністю до 30 кВт можна встановлювати лише у приватних будинках та багатоквартирних житлових будинках висотою не більше трьох поверхів.

Їх встановлення передбачається у приміщенні кухні висотою не менше 2,2 метра з наявністю природного освітлення (незалежно від наявності плити)... В приміщеннях кухонь, інтегрованих в структуру житлової кімнати, допускається установка тільки теплогенераторів з закритою камерою згоряння,

– заявив Геннадій Зубко.

Він також додав, що оновлення державно-будівельних норм пов'язано з частими випадками нехтування правилами встановлення і експлуатації газових теплогенераторів, які призводять до трагічних наслідків.

Нагадаємо, що з 28 лютого 2019 року в Україні набудуть чинності нові державні будівельні норми щодо якості водопостачання, які передбачатимуть автоматичний моніторинг тиску води для швидкого виявлення і запобігання аварій.