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      Мінрегіон заборонило встановлювати газові котли у нових багатоповерхівках

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      Газові котли у нових багатоповерхівках заборонили
      Газові котли у нових багатоповерхівках заборонили / Фото з відкритих джерел

      Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України заборонило встановлювати в нових багатоповерхових житлових будинках газові котли з закритими та відкритими камерами згоряння.

      Про це повідомив віце-прем'єр міністр Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

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      Зазначається, що згідно з новими державними будівельними нормами, газові побутові теплогенератори потужністю до 30 кВт можна встановлювати лише у приватних будинках та багатоквартирних житлових будинках висотою не більше трьох поверхів.

      Їх встановлення передбачається у приміщенні кухні висотою не менше 2,2 метра з наявністю природного освітлення (незалежно від наявності плити)... В приміщеннях кухонь, інтегрованих в структуру житлової кімнати, допускається установка тільки теплогенераторів з закритою камерою згоряння,
      – заявив Геннадій Зубко.

      Він також додав, що оновлення державно-будівельних норм пов'язано з частими випадками нехтування правилами встановлення і експлуатації газових теплогенераторів, які призводять до трагічних наслідків.

      Нагадаємо, що з 28 лютого 2019 року в Україні набудуть чинності нові державні будівельні норми щодо якості водопостачання, які передбачатимуть автоматичний моніторинг тиску води для швидкого виявлення і запобігання аварій.

      Теги: Новини України Новини нерухомості України ДБН Мінрегіон
      Джерело: 24 Канал
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