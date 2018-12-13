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      Аварій на водопроводах стане менше: в Україні змінюють ДБН щодо якості водопостачання

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      В Україні змінили державні будівельні норми щодо якості водопостачання
      В Україні змінили державні будівельні норми щодо якості водопостачання / Getty images

      В Україні набудуть чинності нові державні будівельні норми щодо якості водопостачання, які передбачатимуть автоматичний моніторинг тиску води для швидкого виявлення і запобігання аварій.

      Як пояснили у Мінрегіоні, нові норми, які набудуть чинності 28 лютого 2019 року, мають на меті зменшити кількість аварій на водопроводах, які на сьогодні трапляються в Україні доволі часто.

      Читайте також: Нові ДБН про щільність забудов: від чого тепер залежить висотність будівництва в Україні

      Нові зміни передбачають встановлення приладів вимірювання тиску холодної і гарячої води, а відповідна інформація оперативно передаватиметься у диспетчерський пункт.

      ДБН водопостачання
      Нові ДБН щодо якості водопостачання набудуть чинності 28 лютого 2019 року

      До слова, з 28 лютого 2019 року в Україні також набудуть чинності нові державні будівельні норми щодо освітлення та каналізації.

      Нагадаємо, з 1 грудня в Україні вступили в дію нові державні будівельні норми (ДБН) щодо фасадної теплоізоляції.

      Що таке Державні будівельні норми (ДБН)?Це обов'язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

      ДБН, зокрема, передбачають вимоги до проектування конструкцій зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією, вимоги до забезпечення їх експлуатаційної придатності, контролю якості тощо.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості ДБН Будівництво Законодавство Мінрегіон
      Джерело: 24 канал
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