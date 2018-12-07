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      Відкриті парковки всередині невеликих ЖК тепер під забороною: як їх замінять

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      Відкриті парковки у невеликих ЖК тепер під забороною
      Відкриті парковки у невеликих ЖК тепер під забороною / 24 канал

      З 1 вересня 2018 року в Україні заборонено проектувати відкриті паркувальні майданчики для автомобілів всередині невеликих житлових кварталів.

      У Мінрегіоні констатують, що перенасичені хаотичними парковками житлові двори багатоповерхівок на сьогодні є великою проблемою українських міст.

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      Вони не лише виглядають неестетично, загороджують місця для прогулянок та відпочинку мешканців, але й становлять небезпеку.

      У разі надзвичайної ситуації такі парковки можуть заважати проїзду швидкої чи пожежної машини.

      Особливо це стосується невеликих житлових кварталів з периметральною забудовою. Тобто, коли житлові і громадські будівлі розміщуються суцільно вздовж вулиць і проїздів, створюючи закритий квартал,
      – наголосив заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе.

      Він зазначив, що в нових державних будівельних нормах про "Планування і забудова територій" є норма щодо заборони проектування відкритих парковок для машин всередині таких кварталів площею до 3 гектарів.

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      У таких житлових кварталах повинні бути передбачені підземні парковки або багатоповерхові гаражі з боку вулиць чи проїздів.

      Нові норми також передбачають, що при проектуванні усіх житлових будинків вище 9 поверхів або громадських споруд висотою понад 5 поверхів обов'язково повинні бути забезпечені проїзди для спецтехніки з усіх сторін.

      Попередні будівельні норми були застарілими, оскільки діяли ще з 1992 року.

      Що таке Державні будівельні норми (ДБН)?Це обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

      ДБН, зокрема, передбачають вимоги до проектування конструкцій зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією, вимоги до забезпечення їх експлуатаційної придатності, контролю якості тощо.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Будівництво Новини нерухомості України ЖКГ Законодавство
      Джерело: 24 канал
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