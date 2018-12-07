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      Открытые парковки внутри небольших ЖК теперь под запретом: как их заменят

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      Открытые парковки в небольших ЖК теперь под запретом
      Открытые парковки в небольших ЖК теперь под запретом / 24 канал

      С 1 сентября 2018 года в Украине запрещено проектировать открытые парковочные площадки для автомобилей внутри небольших жилых кварталов.

      В Минрегионе констатируют, что перенасыщенные хаотичными парковками жилые дворы многоэтажек на сегодня являются большой проблемой украинских городов.

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      Они не только выглядят неэстетично, загораживают места для прогулок и отдыха жителей, но и представляют опасность.

      В случае чрезвычайной ситуации такие парковки могут мешать проезду скорой или пожарной машины.

      Особенно это касается небольших жилых кварталов с периметральной застройкой. То есть, когда жилые и общественные здания размещаются сплошь вдоль улиц и проездов, создавая закрытый квартал,
      – подчеркнул заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

      Он отметил, что в новых государственных строительных нормах о "планировании и застройке территорий" есть норма о запрете проектирования открытых парковок для машин внутри таких кварталов площадью до 3 гектаров.

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      В таких жилых кварталах должны быть предусмотрены подземные парковки или многоэтажные гаражи со стороны улиц или проездов.

      Новые нормы также предусматривают, что при проектировании всех жилых домов выше 9 этажей или общественных сооружений высотой более 5 этажей обязательно должны быть обеспечены проезды для спецтехники со всех сторон.

      Предварительные строительные нормы были устаревшими, поскольку действовали еще с 1992 года.

      Что такое Государственные строительные нормы (ГСН)?Это обязательные к выполнению нормативные акты, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.

      ГСН, в частности, предусматривают требования к проектированию конструкций внешних стен с фасадной теплоизоляцией, требования к обеспечению их эксплуатационной пригодности, контроля качества и тому подобное.

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      Теги: Новости Украины Законодательство ЖКХ Строительство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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