Открытые парковки внутри небольших ЖК теперь под запретом: как их заменят

С 1 сентября 2018 года в Украине запрещено проектировать открытые парковочные площадки для автомобилей внутри небольших жилых кварталов.

В Минрегионе констатируют, что перенасыщенные хаотичными парковками жилые дворы многоэтажек на сегодня являются большой проблемой украинских городов.

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Они не только выглядят неэстетично, загораживают места для прогулок и отдыха жителей, но и представляют опасность.

В случае чрезвычайной ситуации такие парковки могут мешать проезду скорой или пожарной машины.

Особенно это касается небольших жилых кварталов с периметральной застройкой. То есть, когда жилые и общественные здания размещаются сплошь вдоль улиц и проездов, создавая закрытый квартал,

– подчеркнул заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

Он отметил, что в новых государственных строительных нормах о "планировании и застройке территорий" есть норма о запрете проектирования открытых парковок для машин внутри таких кварталов площадью до 3 гектаров.

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В таких жилых кварталах должны быть предусмотрены подземные парковки или многоэтажные гаражи со стороны улиц или проездов.

Новые нормы также предусматривают, что при проектировании всех жилых домов выше 9 этажей или общественных сооружений высотой более 5 этажей обязательно должны быть обеспечены проезды для спецтехники со всех сторон.

Предварительные строительные нормы были устаревшими, поскольку действовали еще с 1992 года.

Что такое Государственные строительные нормы (ГСН)?Это обязательные к выполнению нормативные акты, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.



ГСН, в частности, предусматривают требования к проектированию конструкций внешних стен с фасадной теплоизоляцией, требования к обеспечению их эксплуатационной пригодности, контроля качества и тому подобное.