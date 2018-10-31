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      В Украине ввели "желтые линии" для застройки: что это такое

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      В Украине ввели "желтые линии" для застройки: что это такое
      В Украине ввели "желтые линии" для застройки: что это такое / Иллюстративное фото

      Министерство регионального развития обновило государственную строительную норму, поэтому с 1 сентября введена норма о "желтых линиях". Они должны ограничивать застройку для безопасности во время возможного разрушения зданий.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

      Он отметил, что соответствующие государственно строительные нормы "Планировка и застройка территорий" вступили в силу с 1 сентября.

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      "Теперь в генеральных планах населенных пунктов и детальных планах территорий обязательно должны быть разделы по линии ограничения. "Желтые линии" - ограничение застройки в целях безопасности, чтобы при возможном разрушении здания не пострадали другие сооружения и не были перекрыты пути эвакуации", - пояснил замминистра.

      Он добавил, что эти линии определяются по принципу: чем ближе к эвакуационным путям расположено здание, тем ниже по высоте оно должно быть.

      Согласно ДБН, "желтые линии" ограничивают зоны возможных завалов жилых, общественных, промышленных и других зданий и сооружений, расположенных вдоль магистральных улиц устойчивого функционирования, по которым проводится эвакуация населения в особый период и поддерживается транспортное обеспечение выполнения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ, – говорится в сообщении Парцхаладзе.

      Он также отметил, что линии ограничения застройки должны определяться при разработке документации территориального планирования для категорированных населенных пунктов, имеющих особую важность для гражданской защиты (на территории которых расположены субъекты хозяйствования, которые имеют важное экономическое и стратегическое значение для экономики и безопасности государства и представляют опасность для населения и территорий в связи с возможностью радиоактивного, химического загрязнения или катастрофического затопления).

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      Что такое государственные строительные нормы? Обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.

      Теги: Новости Украины Законодательство Строительство Минрегион Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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