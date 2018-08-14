Новые правила застройки городов: что изменится с 1 сентября

Новые правила застройки украинских городов начнут действовать с 1 сентября 2018 года. Они призваны изменить вид и функциональность населенных пунктов на благо жителей. Чтобы было удобно, комфортно и безопасно. Но хоть осовременивания от государственных строительных норм – это хорошо, но хотелось бы еще, чтоб застройщики их придерживались.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины опубликовало новые государственные строительные нормы, касающиеся планировки и застройки территорий, зданий и сооружений учреждений образования, а также планировки улиц и дорог населенных пунктов.

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Среди нововведений: новые линии ограничения – высотности ("голубые линии"), застройки в зеленых зонах ("зеленые линии"), ограничение застройки относительно безопасности эвакуации ("желтые линии"), ограничение плотности и этажности и тому подобное. В ГСН (государственных строительных нормах) относительно улиц и дорог среди прочего ограничиваются парковки на тротуарах и дорогах, устанавливаются нормы по безопасности обустройства дорог ("островки безопасности"), защитные ограждения на остановках общественного транспорта и другие). ГСН относительно школьных зданий предусматривает обязательное обустройство инклюзивного пространства, внедрение энергоэффективных мероприятий, увеличение площади учебных классов. В Минрегионстрое заверили: новые правила разрабатывались совместно с большой командой специалистов: разработчиками, экспертами, специалистами отрасли и общественностью.



Подробнее об изменениях в градостроительстве в комментарии 24 каналу рассказала руководитель сектора "Строительство" экспертной организации Офис эффективного регулирования (BRDO) Елена Шуляк.

Подальше от "совка"

Государственные строительные нормы – это один из фундаментов технического регулирования в строительной отрасли. Но Украина жила и живет по строительным правилам, идеология которых была заложена еще в 30-50-х годах прошлого века. Действующие строительные нормы сформированы по логике СССР: отсутствие частной собственности и индивидуального подхода к различным потребностям без учета реалий современности (например – наличие свободной территории для застройки, увеличение частного транспорта, высотная застройка), финансирование из мифического бесконечного "государственного бюджета" и другие. Несмотря на неоднократные попытки осовременивания технического регулирования в Украине, все они заканчивались лишь фрагментарными косметическими изменениями. Как правило, через добавление новых требований или написания новых правил. При этом, сам принцип государственного технического регулирования оставался без изменений.

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В 2017 году Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ незаметно для многих граждан Украины начало сверхважные процессы – обновление строительных норм. В прошлом году уже были обновлены и утверждены 13 ГСН, а к концу этого года планируется утвердить еще по меньшей мере 22. План же на 2019 год включает уже 30 обновленных документов. И, в отличие от предыдущих попыток, это уже не косметические замены обложек, а фиксация в качестве новых правил действительно существенных изменений. И эти изменения повлияют не только на правила работы в строительной отрасли, а могут изменить будущий облик населенных пунктов Украины.

Ограничение высотности

В апреле 2018-го была утверждена новая редакция ГСН Б.2.2-12: 2018 "Планировка и застройка территорий". Это – один из ключевых нормативно-правых актов технического характера, который описывает правила при застройке любого населенного пункта. И новый ГСН – не просто новая редакция старого. Это, фактически, одна из первых попыток комплексного подхода к изменению строительных правил. Новый документ вобрал в себя и заменил по меньшей мере 6 отдельных устаревших строительных норм и санитарных правил. Теперь 1 документ описывает и правила проектирования и застройки территории, и транспортную инфраструктуру и промышленные зоны и тому подобное.

Новым документом впервые вводятся правила максимально допустимой этажности (высотности) застройки в зависимости от размера населенного пункта. То есть, если к 1 сентября 2018 года не было правил высотности застройки, то в дальнейшем будут существовать четкие требования: для сельских населенных пунктов возможна только усадебная застройка, для городов до 50 иысяч жителей устанавливается ограничение 9 этажей, до 100 тысяч жителей – 16 этажей. А для городов более 100 тысяч – высотность будет определяться документацией по пространственному планированию (в первую очередь – генеральному плану). Эти нововведения сразу повлияют на застройку городов-сателлитов Киева – Бучу (население – 34,5 тысячи жителей), Ирпень (43 тысячи) Гостомель (12,5 тысяч). В этих городах, по новым нормам, появление домов более 9 этажей будет нарушением.

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Долой "каменные джунгли"

Другой важной нормой, которая будет прямо влиять на облик городов и комфорт жителей, стало появление нормы, регламентирующей обусловленную площадь свободной территории (под зеленую и зону отдыха, детские и спортивные площадки и т.д.). По новым правилам 9-10-этажная застройка не может занимать площадь более 35% участка, а при 16-этажной – 70% должны быть выделены под зону отдыха и рекреации. Новые правила ставят преграду для появления новых "каменных джунглей-гетто" в городах. А для Киева это уже становится существенной проблемой.

Детсады по-новому

Новыми нормами по планированию и застройке территорий разрешено размещать детские дошкольные образовательные учреждения не только в отдельных зданиях, но и в жилых комплексах. Такой подход позволит решить наболевшую проблему переполненных детских садов.

"Бочка дегтя"

Новые ГСН – существенный шаг вперед для развития не только строительной отрасли, но и современного градостроительства в Украине, убеждена Елена Шуляк. Впрочем, несмотря на эту "ложку меда", остается еще и огромная "бочка дегтя" – системная проблема отсутствия действенных механизмов контроля за соблюдением норм. И принятием даже самых передовых и самых инновационных технических требований этот вопрос решиться не может. Необходимы институциональные изменения на уровне установления ответственности представителей власти за ненадлежащий контроль за соблюдением правил. И нужны действенные механизмы влияния на застройщика, которые будут безапелляционными и не будут предусматривать возможности "договориться" с местными властями о возможных отклонениях от выполнения правил.

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