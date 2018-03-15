Небоскребы в Украине: чего нам не хватает для высотного строительства

Чем меньше свободной земли в городе, тем она дороже, и тем выше здания, которые сводят на ней. Это аксиома для мегаполисов. Киев еще не стал городом небоскребов, но и не является исключением – здесь все чаще появляются высотные здания и проекты, которые могут таковыми стать.

Ожидать ли бума таких зданий? Какие особенности такого строительства и имеет ли Украина соответствующие правила для их возведения? О реалиях и перспективах высотного строительства размышляли вместе с руководителем сектора "Строительство" BRDO Еленой Шуляк.

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Высотность и Украина

Украина на 51 месте (из 174 стран) по общему количеству высотных зданий и на 49 месте из перечня 59 стран, где есть здания более 150 метров.

В 2017 году в мире было построено 144 небоскреба, более 200 метров высотой. Это крупнейшее за всю историю количество сверхвысоких зданий, которые были введены в эксплуатацию за год. Высота таких объектов выросла на 6 метров и достигла 244 метров.

В Украине средняя высота "небоскребов" достигает 132,6 метров. Единственный проект, который имеет шанс превысить эту отметку, – это здание многофункционального комплекса Sky Towers в Киеве. С учетом шпиля самая высокая точка комплекса может оказаться на высоте 220 метров, когда он будет достроен,

– рассказала Елена Шуляк.

Проект комплекса Sky Towers, который строят в Киеве

Подобные "высотки" – это настоящее высокотехнологичное архитектурно-инженерное чудо. Эксперты говорят, чтобы его спроектировать и построить, необходимо обеспечить наличие целого ряда условий: высококвалифицированного инженерного ресурса, технологий современного проектирования и строительства, доступ к современным высококачественным строительным материалам, финансовым возможностям.

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Однако, в Украине, например, самый высокий башенный кран, который был задействован на строительстве, достигает высоты 200 метров. Он расположен в Запорожье и занят на строительстве мостов. А для строительства "небоскребов" необходимо иметь спецтехнику, которая работает по другому принципу.

Нелегкая жизнь небоскребов

Кроме того, важно не только построить, но и удерживать "небоскреб".

Елена Шуляк рассказывает, что содержание небоскреба существенно дороже обычной "высотки". Ключевыми факторами подорожания является подача воды на верхние этажи и расходы на обслуживание скоростных лифтов.

В 632-метровом небоскребе "Шанхайская башня" кабины лифтов перемещаются со скоростью почти 74 километров в час, это 20,5 метров в секунду. Понятно, что обслуживание такого механизма – не из дешевых. И это одна из причин отсутствия у нас таких зданий, отметила эксперт BRDO.

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Впрочем, это не главный вопрос. В BRDO убеждены, что хронической для Украины является проблема устаревшей, а в большинстве случаев отсутствующей системы строительных норм и стандартов для высотного строительства.

У нас действуют технические нормы и стандарты середины прошлого века. Они позволяют строить сооружения не выше 100 метров, а это 25-30 этажей. Именно поэтому, здания, превышающие эту отметку имеют статус экспериментальных проектов. И Sky Towers – как раз один из них,

– комментирует Елена Шуляк и замечает, что и само экспериментальное строительство действующим законодательством также не урегулировано и это существенная брешь в регуляторной политике.

"Что-то наша высотка наклонилась"

Опыт "экспериментов" с высотным строительством различный. Можно привести пример, который уже стал классическим. Так, в бразильском городе Сантос недалеко от Сан-Паулу, вдоль береговой линии расположен квартал с кривыми многоэтажными домами.

Кривые высотки в бразильском Сантосе

До 1968 года местными строительными нормами не предполагалось никаких специальных условий на тип фундамента, который может быть использован для многоэтажных зданий. В идеале, фундамент здания должен достигать породы, которая в этом регионе залегает на глубине около 50 метров. Но эти здания на набережной построены до внесения поправок в нормативы, и их фундамент составляет всего 4-5 метров. После того, как покосилось первое здание, пришло осознание, что практика размещения высотных зданий на небольшом фундаменте не может продолжаться, и требование глубокого фундамента для высотных зданий было добавлено в ​​строительные нормы. Сегодня в Сантосе около 90 домов уже "отклонились" от вертикали на расстояние 0,5-1,8 метра. Несмотря на это люди по-прежнему живут в своих квартирах, хотя они и имеют дело с ежедневными трудностями: смещением мебели, невозможностью налить чашку кофе до края и тому подобное.

Жители этих бразильских высоток даже не могут спокойно налить кофе

Вопрос высотной застройки также тесно связан с инфраструктурными проблемами городов. Ведь для обеспечения "суперзданий" нужно четкое понимание транспортного и инженерного обеспечения.

Обеспечение функционирования небоскреба – это еще один проблемный вопрос, на который ответа в Украине пока нет. Ведь введение в экплуатацию такого здания - это и разбалансировка сетей, и нагрузка на транспорт, и вопрос паркомест. Например, по проекту Sky Towers, который строится почти в самом сердце Киева, в офисном центре смогут одновременно работать около 17 тысяч работников. А самим проектом предусмотрено лишь 850 паркомест. Представьте сколько времени люди будут тратить на поиск места для парковки?

– акцентировала Елена Шуляк.

По прогнозам ООН, в 2050 году 66% населения Земли будет жить в городах. Сегодня этот показатель превышает 54%. Ежегодно население городов увеличивается на 68 миллионов. То есть, урбанизация составит не менее 180 тысяч человек в день ближайшие несколько десятилетий. Именно поэтому, процесс "роста городов вверх" за счет высотной застройки – неизбежен. Это – реальность ближайшего будущего. И очень важно быть готовым к этому.

Елена Шуляк уверена, что впереди – тяжелый, но важный путь. Необходимо срочно разработать и ввести нормы для высотного строительства, проанализировать возможности построения "небоскребов" в украинских городах и создать предпосылки для избежания инфраструктурных "коллапсов". BRDO готово предоставить экспертно-аналитическую поддержку этому процессу, потому что сколько глаза на проблему не закрывай, она не исчезнет.

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