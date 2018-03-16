Сколько жилья строят в Украине и нужно ли это украинцам

По итогам 2017 года в Украине было построено немного более 10 миллионов квадратных метров жилья – 125 тысяч новых квартир. Много это, или мало?

Если пересчитать темпы строительства на душу населения, то это 0,24 квадратных метра на одного человека (или 3 квартиры на 1000 человек). У наших соседей беларусов темпы строительства почти в 3 раза выше – около 0,7 квадратных метров на человека, в странах Западной Европы ежегодно на душу населения в среднем строится около 1 квадратного метра жилья.

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В прошлом году многие эксперты твердили о приближающемся кризисе на рынке жилого строительства из-за существенного превышения предложения над спросом и десятков тысяч "зависших" квартир в новостроях. Но так ли это? Строительство – это бизнес, и если бы строить было не выгодно, то этого бы и не делали. Вряд ли строительные компании ставят перед собой цель построить дом, не продать в нем квартиры и обанкротиться.

Мне кажется, что такие негативные прогнозы в большинстве своем надуманы, и что плохо – они несут в себе угрозу посеять панику среди людей и отпугнуть даже потенциальных покупателей жилья. Я поясню, почему так считаю.

Отсутствует информация о реальных продажах на первичном рынке

Подсчитать точное количество проданных и оставшихся непроданными у застройщиков квартир невозможно – систематизированной информации о реальной продаже квартир на этапе строительства нет в открытых источниках, поэтому прогнозы экспертов больше основываются на предположительных данных.

Спрос на покупку жилья растет

Несмотря на превышение предложения над спросом, по экспертным оценкам, запросы на покупку жилья в 2017 году выросли более чем на 15%. Наибольшим спросом продолжают пользоваться одно-двухкомнатные и малогабаритные квартиры.

Учитывая такие тенденции спроса строительные компании в последние годы уменьшают средний размер квартир. Если в 2014 году этот показатель составлял 90 квадратных метров, то по итогам 2017-го — 78 квадратных метров. То есть рынок подстраивается, предлагая все больше одно-двухкомнатных комнатных квартир, и так называемых смарт-вариантов, в которых люди не переплачивают за неиспользуемую квадратуру. Строительные компании очень активны и предлагают множество объектов в разных ценовых категориях.

Кроме того, многие застройщики, чтобы стимулировать спрос, предлагают такой инструмент, как рассрочка, в среднем сроком на 5 лет. Это существенно влияет на возможности осуществить долгожданную покупку новой квартиры.

Поэтому, если сейчас сравнивать спрос на первичном и вторичном рынках, то со значительным отрывом выигрывает первый – интерес покупателей к новым квартирам растет, и тенденция перехода спроса со вторички на первичный рынок продолжается. Не более 1/3 сделок купли-продажи приходится на вторичный рынок.

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В Украине не хватает качественного жилья, а украинцам необходимы новые квартиры

Всего жилой фонд в Украине насчитывает около 990 миллионов квадратных метров, то есть в среднем на одного украинца выходит 23,3 квадратных метра общей площади.

В Германии уровень обеспечения граждан жильем составляет 41 квадратный метр, в Великобритании – 44 квадратных метра. При этом в Украине практически половина этого жилого фонда уже устарела морально или физически.

Кроме того, по статистике около 50% населения живет в перенаселенном жилье. "Нас живет 7 человек в двушке в "хрущевке" на первом этаже без балконов. Да, есть и поболее, но разве это жизнь", – такой комментарий написал один из подписчиков на моей странице в Facebook под опросом про жилищные условия. И он показывает глобальную ситуацию с жильем в Украине. К слову, опрос показал, что подавляющее большинство (более 80% проголосовавших) хотят изменить свои жилищные условия – иметь собственное жилье вместо арендованного, сменить однокомнатную квартиру на большую по площади, переехать от родителей или поменять "хрущевку" на новострой.

С учетом замены устаревшего жилья на качественное и учитывая европейские тенденции строительства по количеству квадратных метров на человека, Украине нужно построить еще минимум 1 миллиард квадратных метров нового жилья.

Так что строительство в Украине будет и дальше активно развиваться – думаю, ежегодно будет вводиться 10-12 миллионов квадратных метров нового жилья.

Спрос на обновление жилья будет всегда, поэтому строить нужно. При этом главными факторами для устойчивого спроса на приобретение жилья должны стать рост реальных доходов граждан, работающие механизмы ипотечного кредитования и выполнение государством социальной функции по обеспечению населения доступным жильем.

Одним из таких действенных механизмов я вижу лизинг и очень надеюсь, что эта программа реально заработает. Лизинговое жилье увеличит реальный, а не отложенный спрос на квартиры. Также позитивно повлияет на спрос урегулирование арендного рынка жилья и введение механизмов государственной аренды. Над этим сейчас и работаем.

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