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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Архитекторская монополия, или Кто зарабатывает на переаттестации специалистов

Наши деньги 01:04, 6 марта 108 Читати новину українською

Нет ничего слаще монополии, пусть небольшой, но обязательно законодательно и административно закрепленной. Кажется, люди, которые устраивают себе такие "монопольки", делают это не столько из-за денег, а из-за скрытых внутренних желаний.

В 2011 году Кабмин создал предпосылки для возникновения образовательной монополии в узкой, но важной области. В 2014 году, после революции Достоинства, эту идею развили и в результате аттестаты всех профессиональных архитекторов стали зависеть от одной компании.

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Схема там простая, как "хрущевка". Раз в 5 лет все архитекторы должны пройти курсы повышения квалификации. Фактически, ознакомиться с законодательными нововведениями, которые каждый практикующий архитектор и так отслеживает. Однако эти курсы очень важны. Во-первых, если архитектор не прошел курсы — потерял аттестат. Во-вторых, они платные. И, в-третьих, пройти их можно только в одном месте.

Чтобы стать архитектором нужно преодолеть долгий путь. Сначала нужно получить профильное образование, которое длится 5-6 лет, потом еще 3 года практики. Только после этого архитектор имеет право пройти профильную аттестацию, сдать экзамены и получить сертификат права на частную практику.

Проекты авторов без сертификата Государственная архитектурная инспекция даже не рассматривает. Но сертификат, который получают 8 лет, действует всего 5 лет. После того, как срок действия бумажки закончится, архитекторов заставляют пройти курсы повышения квалификации. Фактически, несколько занятий из нововведений в строительном законодательстве. Однако, если не прослушать этот законодательный тренинг, сертификат аннулируют. Но и здесь не все так просто. Переаттестацией занимается только одна частная фирма.

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Кто занимается переаттестацией архитекторов и почему сертификат специализированных вузов — лишь бумажка — смотрите в программе.

Теги: Новости Украины Деньги Строительство Наши деньги
Источник: 24 Канал
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