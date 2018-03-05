Архітекторська монополія, або Хто заробляє на переатестації фахівців

Немає нічого солодшого за монополію, нехай невеличку, але обов'язково законодавчо і адміністративно закріплену. Здається, люди, які влаштовують собі такі "монопольки", роблять це не стільки через гроші, а через приховані внутрішні бажання.

У 2011 році Кабмін створив передумови для виникнення освітньої монополії у вузькій, але важливій галузі. У 2014 році, після Революції Гідності, цю ідею розвили і в результаті атестати усіх професійних архітекторів стали залежати від однієї компанії.

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Схема там проста, як "хрущовка". Раз на 5 років усі архітектори мають пройти курси підвищення кваліфікації. Фактично, ознайомитись із законодавчими нововведеннями, які кожен практикуючий архітектор і так відстежує. Проте ці курси дуже важливі. По-перше, якщо архітектор не пройшов курси – втратив атестат. По-друге, вони платні. І, по-третє, пройти їх можна лише в одному місці.

Щоб стати архітектором потрібно подолати довгий шлях. Спочатку потрібно здобути профільну освіту, яка триває 5-6 років, потім ще 3 роки практики. Лише після цього архітектор має право пройти профільну атестацію, здати екзамени та отримати сертифікат права на приватну практику.

Проекти авторів без сертифікату Державна архітектурна інспекція навіть не розглядає. Але сертифікат, який здобувають 8 років, діє лише 5 років. Після того, як термін дії папірця закінчиться, архітекторів змушують пройти курси підвищення кваліфікації. Фактично, декілька занять із нововведень у будівельному законодавстві. Проте, якщо не прослухати цей законодавчий тренінг, сертифікат анулюють. Але і тут не все так просто. Переатестацією займається лише одна приватна фірма.

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Хто займається переатестацією архітекторів та чому сертифікат спеціалізованих вишів – лише папірець – дивіться у програмі.