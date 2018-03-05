11:43
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Програми Наші гроші
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Архітекторська монополія, або Хто заробляє на переатестації фахівців

Наші гроші 01:00, 6 березня 336 Читать новость на русском

Немає нічого солодшого за монополію, нехай невеличку, але обов'язково законодавчо і адміністративно закріплену. Здається, люди, які влаштовують собі такі "монопольки", роблять це не стільки через гроші, а через приховані внутрішні бажання.

У 2011 році Кабмін створив передумови для виникнення освітньої монополії у вузькій, але важливій галузі. У 2014 році, після Революції Гідності, цю ідею розвили і в результаті атестати усіх професійних архітекторів стали залежати від однієї компанії.

Читайте також: Полковника ніхто не судить, або Як винний у розстрілі Майдану продовжує працювати в СБУ

Схема там проста, як "хрущовка". Раз на 5 років усі архітектори мають пройти курси підвищення кваліфікації. Фактично, ознайомитись із законодавчими нововведеннями, які кожен практикуючий архітектор і так відстежує. Проте ці курси дуже важливі. По-перше, якщо архітектор не пройшов курси – втратив атестат. По-друге, вони платні. І, по-третє, пройти їх можна лише в одному місці.

Щоб стати архітектором потрібно подолати довгий шлях. Спочатку потрібно здобути профільну освіту, яка триває 5-6 років, потім ще 3 роки практики. Лише після цього архітектор має право пройти профільну атестацію, здати екзамени та отримати сертифікат права на приватну практику.

Проекти авторів без сертифікату Державна архітектурна інспекція навіть не розглядає. Але сертифікат, який здобувають 8 років, діє лише 5 років. Після того, як термін дії папірця закінчиться, архітекторів змушують пройти курси підвищення кваліфікації. Фактично, декілька занять із нововведень у будівельному законодавстві. Проте, якщо не прослухати цей законодавчий тренінг, сертифікат анулюють. Але і тут не все так просто. Переатестацією займається лише одна приватна фірма.

Читайте також: Розслідування нападу на журналіста "Наші гроші", Або тотальна "амнезія" слідчих та суддів

Хто займається переатестацією архітекторів та чому сертифікат спеціалізованих вишів – лише папірець – дивіться у програмі.

Теги: Новини України Гроші Будівництво Наші гроші
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 6 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук