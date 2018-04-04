Министерство регионального развития позволит размещать детсады в жилых домах

При размещении таких детсадов должны обязательно учитываться необходимые пожарные требования. Также земельный участок такого учебного заведения следует отделять оградой и зелеными насаждениями от придомовой территории жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства региональной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины со ссылкой на заместителя Минрегиона Льва Парцхаладзе.

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Сегодня в городах большая проблема недостаточного количества детских садов. Существует диспропорция между жилищным строительством и социальной инфраструктурой. И во многих случаях, особенно в центральных районах крупных городов, нет даже достаточно места, чтобы разместить новое отдельное дошкольное учебное заведение. Возможность проектирования небольших садов, встроенных или пристроенных к жилым домам, позволит существенно уменьшить эту диспропорцию, – отмечает Лев Парцахладзе.

Как отмечают в Минрегионе, размещение дошкольных учебных заведений допускается в виде:

– встроенных помещений групп кратковременного (до 4-х часов) пребывания детей дошкольного возраста в 1-2 этажи жилых домов;

– встроенных дошкольных учебных заведений общего развития (яслей, яслей-садов, детских садов) вместимостью до 80 мест (2-4 группы) в 1-2 этажи жилых домов;

– встроенно-пристроенных дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 120 мест (до 6 групп) в 1-2 этажи жилых домов;

– пристроенных дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 160 мест (до 8 групп) к глухим торцам жилых домов.

В Минрегионе подчеркивают, что при размещении таких детских садов должны обязательно учитываться необходимые пожарные требования по проектированию дошкольных учебных заведений, а также соответствующие нормы ГСН по жилым домам. Также в ведомстве отмечают, что земельный участок такого учебного заведения нужно отделять оградой и зелеными насаждениями от придомовой территории жилого дома.

Напомним, недавно в Бахмутском районе Донецкой области, произошел пожар в здании детского сада. Пострадавшая 57-летняя женщина, которая работала в детском саду логопедом-дефектологом, в панике пыталась как можно быстрее покинуть место пожара и выпрыгнула из окна 2-го этажа, в результате чего получили переломы костей таза.