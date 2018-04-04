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Міністерство регіонального розвитку дозволить розміщувати дитсадки у житлових будинках

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Міністерство регіонального розвитку дозволить розміщувати дитсадки у житлових будинках
Міністерство регіонального розвитку дозволить розміщувати дитсадки у житлових будинках / 3m2.kiev.ua

Під час розміщення таких дитсадків повинні обов’язково враховуватися необхідні пожежні вимоги. Також, земельну ділянку такого навчального закладу слід відокремлювати огорожею та зеленими насадженнями від прибудинкової території житлового будинку.

Про це інформує прес-служба Міністерства регіональної політики, будівництва та житлово-комунального господарства України з посиланням на заступника Мінрегіону Лева Парцхаладзе.

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Сьогодні у містах є велика проблема недостатньої кількості дитячих садків. Існує диспропорція між житловим будівництвом та соціальною інфраструктурою. І у багатьох випадках, особливо у центральних районах великих міст, немає навіть достатньо місця, щоб розмістити новий окремий дошкільний навчальний заклад. Можливість проектування невеликих дитсадків, вбудованих або прибудованих до житлових будинків, дозволить суттєво зменшити цю диспропорцію,
– зазначає Лев Парцахладзе.

Як зазначають у Мінрегіоні, розміщення дошкільних навчальних закладів допускається у вигляді:

– вбудованих приміщень груп короткотривалого (до 4-х годин) перебування дітей дошкільного віку у 1-2 поверхи житлових будинків;
– вбудованих дошкільних навчальних закладів загального розвитку (ясел, ясел-садків, дитсадків) місткістю до 80 місць (2-4 групи) у 1-2 поверхи житлових будинків;
– вбудовано-прибудованих дошкільних навчальних закладів загального розвитку місткістю до 120 місць (до 6 груп) у 1-2 поверхи житлових будинків;
– прибудованих дошкільних навчальних закладів загального розвитку місткістю до 160 місць (до 8 груп) до глухих торців житлових будинків.

У Мінрегіоні підкреслюють, що під час розміщення таких дитячих садків повинні обов’язково враховуватися необхідні пожежні вимоги щодо проектування дошкільних навчальних закладів, а також відповідні норми ДБН щодо житлових будинків. Також у відомстві зазначають, що, земельну ділянку такого навчального закладу потрібно відокремлювати огорожею та зеленими насадженнями від прибудинкової території житлового будинку.

Нагадаємо, нещодавно у Бахмутському районі Донеччини, сталась пожежа у будівлі дитячого садка. Постраждала 57-річна жінка, яка працювала у дитсадку логопедом-дефектологом, бо у паніці намагалась якнайшвидше покинути місце пожежі та вистрибнула з вікна 2-го поверху, внаслідок чого отримала переломи кісток тазу.

Теги: Новини України Новини політики Мінрегіон
Джерело: 24 Канал
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