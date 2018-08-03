Строительство в Украине существенно подорожало: статистика

Стоимость строительно-монтажных работ в июне 2018 года по сравнению с маем выросла на 0,5% (в мае стоимость по отношению к апрелю выросла на 1,2%). Цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 23,9%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 27,5%, а также в сфере строительства комплексных промышленных сооружений – на 25,4%. Стоимость строительно-монтажных работ меньше увеличилась в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 21,5%.

Наибольший рост цен на строительно-монтажные работы в июне зафиксирован в сфере строительства транспортных сооружений – на 1,1%.

В службе статистики отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.