Будівництво в Україні суттєво подорожчало: статистика

Вартість будівельно-монтажних робіт у червні 2018 року у порівнянні з травнем зросла на 0,5% (у травні вартість по відношенню до квітня зросла на 1,2%). Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в січні-червні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросли на 23,9%.

Про це інформує Державна служба статистики.

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За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва інженерних споруд – на 27,5%, а також у сфері будівництва комплексних промислових споруд – на 25,4%. Вартість будівельно-монтажних робіт найменше збільшилася у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 21,5%.

Найбільше зростання цін на будівельно-монтажні роботи у червні зафіксований у сфері будівництва транспортних споруд – на 1,1%.

У службі статистики зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.