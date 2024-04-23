Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что не стоит абсолютно верить в материал британского таблоида.

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Возможно ли действительно масштабное наступление России

В материале как раз утверждают, что Россия будет делать большое наступление на Харьков; пробовать продвигаться из-под Кременной и атаковать из-под Работино. Параллельно будут идти меньшие атаки на других направлениях.

Этот вариант – худший в возможных вариациях. Но давайте откровенно говорить – Россия не имеет ресурсов, чтобы одномоментно масштабно наступать сразу с трех направлений. Еще и один из них – это новое направление наступления на Харьков,

– сказал Селезнев.

Конечно, оккупанты до сих пор имеют преимущество на поле боя. Они способны продвигаться на тактическом уровне в пределах 100 – 200 – 300 метров. Это неприятно, но никакого "армагеддона" нет.

Сейчас многое будет зависеть от дальнейшей военной помощи для Украины. Есть надежда, что Штаты уже в ближайшее время полностью примут помощь. И это позволит улучшить ситуацию на поле боя и усилить противовоздушную оборону нашего государства.

Новое российское наступление: кратко