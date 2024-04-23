Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что не стоит абсолютно верить в материал британского таблоида.
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Возможно ли действительно масштабное наступление России
В материале как раз утверждают, что Россия будет делать большое наступление на Харьков; пробовать продвигаться из-под Кременной и атаковать из-под Работино. Параллельно будут идти меньшие атаки на других направлениях.
Этот вариант – худший в возможных вариациях. Но давайте откровенно говорить – Россия не имеет ресурсов, чтобы одномоментно масштабно наступать сразу с трех направлений. Еще и один из них – это новое направление наступления на Харьков,
– сказал Селезнев.
Конечно, оккупанты до сих пор имеют преимущество на поле боя. Они способны продвигаться на тактическом уровне в пределах 100 – 200 – 300 метров. Это неприятно, но никакого "армагеддона" нет.
Сейчас многое будет зависеть от дальнейшей военной помощи для Украины. Есть надежда, что Штаты уже в ближайшее время полностью примут помощь. И это позволит улучшить ситуацию на поле боя и усилить противовоздушную оборону нашего государства.
Новое российское наступление: кратко
- Украинская разведка сообщала о новом возможном наступлении России в начале июня. Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина выдержит. Главное, чтобы вовремя поступило оружие от партнеров.
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что летом оккупанты попытаются полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Далее они сосредоточатся на том, чтобы ожидать выборы президента США в ноябре. Там надеются, что победу одержит Трамп – и это поможет легитимизировать их успехи на фронте.
- Буданов добавил, что сейчас угроза нового наступления на Киев отсутствует. Разговоры об этом являются безосновательными.