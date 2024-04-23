Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що не варто абсолютно вірити в матеріал британського таблоїда.
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Чи можливий дійсно масштабний наступ Росії
В матеріалі якраз стверджують, що Росія буде робити великий наступ на Харків; пробувати просуватися з-під Кремінної та атакувати з-під Роботиного. Паралельно будуть йти менші атаки на інших напрямках.
Цей варіант – найгірший в можливих варіаціях. Але давайте відверто говорити – Росія не має ресурсів, аби одномоментно масштабно наступати одразу з трьох напрямків. Ще й один з них – це новий напрямок наступу на Харків,
– сказав Селезньов.
Звісно, окупанти досі мають перевагу на полі бою. Вони здатні просуватися на тактичному рівні в межах 100 – 200 – 300 метрів. Це неприємно, але жодного "армагедону" немає.
Зараз багато що залежатиме від подальшої військової допомоги для України. Є сподівання, що Штати вже найближчим часом повністю ухвалять допомогу. І це дозволить покращити ситуацію на полі бою і посилити протиповітряну оборону нашої держави.
Новий російський наступ: коротко
- Українська розвідка повідомляла про новий можливий наступ Росії на початку червня. Володимир Зеленський розраховує, що Україна витримає. Головне, аби вчасно надійшла зброя від партнерів.
- Керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що влітку окупанти спробують повністю захопити Донецьку та Луганську області. Далі вони зосередяться на тому, аби очікувати вибори президента США в листопаді. Там сподіваються, що перемогу здобуде Трамп – і це допоможе легітимізувати їхні успіхи на фронті.
- Буданов додав, що зараз загроза нового наступу на Київ відсутня. Розмови про це є безпідставними.