Очільник ГУР Кирило Буданов зауважив, що до виборів у США російські війська будуть намагатися захопити якомога більше територій. Опісля ж вони сподіваються, що Трамп допоможе легітимізувати їхні здобутки.
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Окупанти готуються до наступу на Донбас у червні
За словами Буданова, росіяни вже у червні цього року спробують захопити Донецьку та Луганську області – регіони, про які Путін вже так давно мріє.
Очільник ГУР додав, що після свого наступу, російські війська зосередяться на тому, що будуть очікувати виборів президента США у листопаді.
До інавгурації вашого президента (США – 24 Канал) вони намагатимуться отримати якнайбільше територій Донецької та Луганської областей,
– зазначив Буданов.
За його словами, росіяни сподіваються на президентських виборах США перемогу здобуде Трампа і допоможе легітимізувати успіхи окупантів на фронті.
Кирило Буданов: останні новини
- Буданов заявив, що українські війська будуть добре підготовлені до майбутнього наступу росіян. Втім, він наголошує, що наразі невідомо, як складеться далі ситуація, адже без допомоги союзників буду катастрофічно важко.
- Він заявив, що в України є план, щоб зменшити російський потенціал. Він охоплює атаки на військову промисловість, критичні військові об'єкти, аеродроми, командно-контрольні пункти Росії.
- Очільник ГУР також анонсував нові рейди російських добровольців на території країни-агресорки. За його словами, усе це робиться для того, щоб показати безсилля Путіна.