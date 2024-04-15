Окупанти планують активізацію бойових дій на кінець травня - початок червня. Про це в інтерв'ю німецьким ЗМІ сказав очільник ГУР МО Кирило Буданов.

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"Без допомоги буде катастрофічно важко"

Як наголосив Буданов, росіяни планують посилити свій наступ вже незабаром, а саме з кінця травня по початок червня. Глава української розвідки розповів, що Збройні Сили України будуть відносно добре підготовлені до цього. Однак наразі невідомо, що буде далі.