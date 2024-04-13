Втім, Харків постійно перебуває під загрозою. Росія прагне позбавити місто світла, проте харків'яни жартують над загарбниками під гул генераторів.

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Де Росія може піти у наступ влітку

У статті BBC колишній командувач Об'єднаних сил Великої Британії Річард Берронс і старший науковий співробітник аналітичного центру Whitehall в Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) Джек Вотлінг назвали три можливі напрямки російського наступу. Це Харків, Донбас і Запоріжжя.

Харків дуже близько до кордону, і Росія вже активно атакує місто. Можливо, мета окупантів – вирватися з Донбасу.

На Донбасі росіяни можуть продовжити свою тактику продавлювання української оборони. Вони покладаються на перевагу в живій силі.

А от із Запоріжжям ситуація цікавіша.

Водночас у Financial Times назвали чотири напрямки, додавши ще Херсонську область. Там вважають, що Росія може піти у наступ у Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях, а ще спробувати штурмувати Харків або поновити спроби захопити Київ. Але перспективи оперативного прориву називають невеликими.



У виданні думають, що й Україна не піде в контрнаступ цього року, бо вдається до активної оборони: утримує лінії оборони, шукає в росіян слабкі місця та цілить по глибокому тилу окупантів. Журналісти говорять, що у 2025 році наша держава матиме більше шансів відбити захоплені землі, тож і готується до цього.

На Запоріжжі ворог загнав себе в пастку

Це щось на кшталт колоди в оці Росії, враховуючи, що це столиця однойменної області, яку Росія незаконно анексувала, а обласний центр все ще вільно живе під контролем України. Але потужна оборона, яку Росія побудувала на південь від Запоріжжя минулого року, в очікуванні українського наступу, тепер ускладнить просування росіян звідти,

– пишуть журналісти BBC.

На Запоріжжі є "лінія Суровікіна", де росіяни створили найбільше і найщільніше мінне поле у світі. І тепер окупанти в глухому куті. По-перше, вони могли би просуватися, але не по мінах. По-друге, міни можна частково демонтувати, але Україна помітить такі приготування до наступу.

Навіщо Росії новий наступ

Навряд чи росіяни не зможуть дійти до Дніпра, хоча часом і заявляють про це. Але, можливо, їхня мета в іншому. Росія може спробувати зламати бойовий дух українців, переконані експерти. А Сили оборони змушені гадати, де саме буде новий наступ окупантів.

Цікаво! Обидва видання не згадали про Одесу, яку росіяни обіцяють захопити щороку. Можливо, тому, що це обіцянка-цяцянка.

Що говорять в Україні про новий наступ росіян

Очільник ГУР Кирило Буданов упевнений, що влітку слід чекати російського наступу на Донбасі. Окупанти трохи просунуться в бік Часового Яру та рухатимуться до Покровська.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко також назвав Донецьку область ключовою для Путіна. Росіянам легко наступати там, адже з 2014 року на Донбасі вибудували комунікації. А ще це дуже зручно з ідеологічного погляду: якщо окупанти зазнають поразки на інших напрямках, вони завжди зможуть сказати, що принаймні "звільнили народ Донбасу".