Які економічні перспективи України
Світовий банк спрогнозував вірогідні економічні перспективи України. Насамперед усе залежить від ситуації на фронті. Не можна відкидати і вплив міжнародної підтримки на економіку.
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Цей сценарій схильний до значних ризиків погіршення ситуації через вразливість економічної траєкторії України до дефіциту зовнішнього фінансування і можливого продовження активних бойових дій після 2024 року,
– йдеться у публікації.
Як Світовий банк бачить розвиток подій в Україні цьогоріч:
- активні бойові дії триватимуть протягом усього року;
- ВВП зросте на 3,2%;
- рівень інфляції зросте.
А от у 2025 році ситуація складатиметься так:
- економічне зростання України прискориться до 6,5%, завдяки підвищенню рівня експорту та збільшення інвестицій;
- інфляція знижуватиметься.
Якщо ризики погіршення ситуації матеріалізуються, може виникнути необхідність у більш жорсткому макроекономічному коригуванні,
– вважають представники Світового банку.
Як зміниться ВВП України
У Держбюджеті України вказано, що цьогорічне зростання ВВП очікується на рівні 4,6%. А от у НБУ вважають, що реально цей показник збільшиться на 3,6%.
Зростання ВВП можливе першочергово завдяки збереженню високих бюджетних видатків. Це відбувається на фоні значних обсягів міжнародної допомоги.