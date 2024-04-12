Какие экономические перспективы Украины

Всемирный банк спрогнозировал вероятные экономические перспективы Украины. Прежде всего, все зависит от ситуации на фронте. Нельзя отбрасывать и влияние международной поддержки на экономику.

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Этот сценарий подвержен значительным рискам ухудшения ситуации из-за уязвимости экономической траектории Украины к дефициту внешнего финансирования и возможного продолжения активных боевых действий после 2024 года,

– говорится в публикации.

Как Всемирный банк видит развитие событий в Украине в этом году:

активные боевые действия будут продолжаться в течение всего года;

ВВП вырастет на 3,2%;

уровень инфляции возрастет.

А вот в 2025 году ситуация будет складываться так:

экономический рост Украины ускорится до 6,5%, благодаря повышению уровня экспорта и увеличению инвестиций;

инфляция будет снижаться.

Если риски ухудшения ситуации материализуются, может возникнуть необходимость в более жесткой макроэкономической корректировке,

– считают представители Всемирного банка.

Как изменится ВВП Украины

В Госбюджете Украины указано, что нынешний рост ВВП ожидается на уровне 4,6%. А вот в НБУ считают, что реально этот показатель увеличится на 3,6%.

Рост ВВП возможен в первую очередь благодаря сохранению высоких бюджетных расходов. Это происходит на фоне значительных объемов международной помощи.