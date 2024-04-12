Какие экономические перспективы Украины
Всемирный банк спрогнозировал вероятные экономические перспективы Украины. Прежде всего, все зависит от ситуации на фронте. Нельзя отбрасывать и влияние международной поддержки на экономику.
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Этот сценарий подвержен значительным рискам ухудшения ситуации из-за уязвимости экономической траектории Украины к дефициту внешнего финансирования и возможного продолжения активных боевых действий после 2024 года,
– говорится в публикации.
Как Всемирный банк видит развитие событий в Украине в этом году:
- активные боевые действия будут продолжаться в течение всего года;
- ВВП вырастет на 3,2%;
- уровень инфляции возрастет.
А вот в 2025 году ситуация будет складываться так:
- экономический рост Украины ускорится до 6,5%, благодаря повышению уровня экспорта и увеличению инвестиций;
- инфляция будет снижаться.
Если риски ухудшения ситуации материализуются, может возникнуть необходимость в более жесткой макроэкономической корректировке,
– считают представители Всемирного банка.
Как изменится ВВП Украины
В Госбюджете Украины указано, что нынешний рост ВВП ожидается на уровне 4,6%. А вот в НБУ считают, что реально этот показатель увеличится на 3,6%.
Рост ВВП возможен в первую очередь благодаря сохранению высоких бюджетных расходов. Это происходит на фоне значительных объемов международной помощи.