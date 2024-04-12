Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, на Харківщині дійсно відбувається певна внутрішня міграція. Переважно це стосується родин з маленькими дітьми. Зрозуміло, що батьки хочуть забезпечити дещо кращий побут.
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Весь Харків гудить
Зараз генератори в Харкові буквально на кожному кроці. Місто живе, попри постійні обстріли від російських окупантів.
Харків гудить. Генератори на кожному кроці. Гул постійний. Люди хочуть працювати. Зараз енергетикам складно. Генератори працюють, аби люди купили ліки в аптеці; аби десь випили кави. З'явилося багато жартів на противагу російській пропаганді,
– розповіла Черненко.
В місті діють графіки відключень. Метро працює, хоч інколи бувають і зупинки. Воно їздить навіть у час пік, хоч і з інтервалом у 20 хвилин.
Ситуація зі світлом відрізняється по місту. В деяких кварталах графіки відключень не такі тривалі. Енергетики роблять усе можливе, аби люди мали доступ до електроенергії. Натомість російська пропаганда вкидає фейки, ніби люди масово тікають з міста.
Харків живий. Російська пропаганда не цурається ставити відео з початку повномасштабної війни, коли був повний вокзал. Послуговуйтеся офіційними джерелами. Або просто аналізуйте. Дзвоніть друзям, щоб дізнатися, як живе Харків,
– наголосила Черненко.
Ситуація в Харкові: коротко
- Вдень 10 квітня окупанти обстріляли околиці Харкова. Відомо, що обстріл стався в районі Липців та Малої Данилівки Харківського району. Горіли магазин та аптека.
- У Повітряних силах ЗСУ розповіла, чи можливо захистити Харків від постійних обстрілів з боку Росії. Є складнощі через те, що відстань між містом та кордоном з країною-агресоркою дуже мала. Але є варіант, як можна вберегти Харків.
- Нещодавно окупанти також скинули дві керовані авіабомби по Вовчанську. Внаслідок удару була повністю зруйнована поліклініка. Також зазнали поранень двоє цивільних. Їх одразу госпіталізували.