З початку війни риторика глави Кремля залишається незмінною, буцім "Росія звільняє народ Донбасу". Такою думкою у розмові з 24 Каналом поділився голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що ключове слово – Донеччина. Оскільки Луганщину окупанти майже повністю окупували.

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У разі зупинки агресії Путін матиме аргумент

Як зазначив Тимочко, якщо Путіну доведеться зупинити агресію проти України через величезні втрати чи внутрішньополітичну нестабільність, то він сподівається, що матиме обґрунтування для російського населення – нібито "Донецьку область ми завоювали" або "народ Донбасу ми звільнили".

Для російського диктатора надзвичайно важливо зайняти Донецьку та Луганську області. Ба більше, цей наказ Путін видав у 2022 році, коли росіяни почали відступати з Київщини, Чернігівщини та Сумщини, а потім знову повторив його після провалу російської військової операції на Харківщині.

Росіянам легше наступати на Донеччині

Тимочко зауважив, що ще з 2014 року Росія планувала зайняти Донеччину та Луганщину. Ворог вибудував там і логістичні шляхи, і складування боєкомплекту, і накопичення сил, – як людського ресурсу, так і технічного. Також на території двох областей окупанти створили перший та другий армійські корпуси, які підпорядковуються російській армії.

Зверніть увагу! Росія мобілізувала жителів Донецької та Луганської областей у перший та другий армійські корпуси: спочатку ідейно, а потім примусово. Тобто все це готувалося, щоб зайняти ці території.

"Але в сучасних викликах ведення бойових дій для них Донецька і Луганська області ще надзвичайно важливі тим, що там дійсно зараз найлегше наступати. Оскільки вони мають вибудовану мережу для своїх військ, комунікації вибудували непогано", – наголосив Іван Тимочко.

З двох напрямків хочуть зайняти Донецьку область

Окрім того, за словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, на зайнятій території у 2014 році росіяни максимально надламали місцевому населенню готовність чинити опір чи боротися. Відтак окупанти розраховують, що там не буде серйозного протистояння.

Але наразі, як бачимо, це залишається хіба планом для Путіна. Дуже очевидно, що для них важливо зайняти Донецьку область хоча б у напрямках базової атаки, яку вони зараз проводять. Мовиться про напрямок Часового Яру та Авдіївку, коли не рахувались з втратами,

– зазначив Іван Тимочко.

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Тобто виглядає так, що росіяни хочуть по двох напрямках зайняти Донеччину та Луганщину. Але такий задум для Сил оборони України зрозумілий, а якщо розумієш ворожу стратегію, набагато ефективніше можна воювати та знищувати ворожі сили.

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