Російські окупанти прагнуть показати вагомий результат своїх дій влітку. Тому зараз для цього готують сприятливі умови. Детальніше про це 24 Каналу повідомив Микола Мельник – офіцер ЗСУ, кавалер ордену Богдана Хмельницького.

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Головне завдання росіян

Російські війська насилу утримують свої війська у Семенівці та в Бердичах на Донеччині через більші можливості українських безпілотників. Втім вони активізували свої зусилля на захід від Бахмута для захоплення Часового Яру. Власне, днями росіяни повідомляли, що вже, мовляв, захопили місто. Однак цю інформацію спростував як Генштаб, так і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Росіяни ставлять для себе одну ціль – підготовка плацдармів для майбутнього наступу. Влітку росіяни спробують вдарити в напрямку Покровську та Слов'янська, щоб у такий спосіб вибити ЗСУ з Донецької області. Це їм потрібно для того, щоб показати хоч якийсь результат "СВО",

– наголосив Микола Мельник.

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Саме тому російські окупанти готують плацдарми для наступів, однак залучає доволі обмежені сили. Річ у тім, що бої тривають по всій лінії зіткнення, адже росіяни хотіли розпорошити українські сили, аби вони також не могли сконцентрувати свої резерви на одному напрямку.

"Росіяни намагаються атакувати то Михайлівку, то Часів Яр, то Серебрянське лісництво. Вони потроху перекидають свої сили та намагаються покращувати своє тактичне положення. Не можна говорити, що наша система оборони тотальна і незламна. Якщо говорити про Роботине, то росіяни туди спокійно заходять, але в них немає сил для закріплення", – пояснив офіцер ЗСУ.

Необхідно визнати, що у росіян є сили, аби просуватися, втім зараз в них недостатньо сил для закріплення. Це значною мірою пов'язано з роботою українських БпЛА. Тобто дронами ЗСУ можуть частково компенсувати снарядний голод в артилерії. Але так, стверджує Мельник, буде не завжди. Зрештою, окупанти також нарощують виробництво FPV-дронів.

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