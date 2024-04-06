Российские оккупанты стремятся показать весомый результат своих действий летом. Поэтому сейчас для этого готовят благоприятные условия. Подробнее об этом 24 Каналу сообщил Николай Мельник – офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

Читайте также Враг подошел вплотную к Часовому Яру: как изменилась линия фронта за неделю

Главная задача россиян

Российские войска с трудом удерживают свои войска в Семеновке и в Бердичах Донецкой области из-за больших возможностей украинских беспилотников. Впрочем, они активизировали свои усилия к западу от Бахмута для захвата Часового Яра. Собственно, днях россияне сообщали, что уже, мол, захватили город. Однако эту информацию опроверг как Генштаб, так и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Россияне ставят для себя одну цель – подготовка плацдармов для будущего наступления. Летом россияне попытаются ударить в направлении Покровска и Славянска, чтобы таким образом выбить ВСУ из Донецкой области. Это им нужно для того, чтобы показать хоть какой-то результат "СВО",

– отметил Николай Мельник.

Бои за Часов Яр: смотрите на карте

Именно поэтому российские оккупанты готовят плацдармы для наступлений, однако привлекает довольно ограниченные силы. Дело в том, что бои продолжаются по всей линии соприкосновения, ведь россияне хотели распылить украинские силы, чтобы они также не могли сконцентрировать свои резервы на одном направлении.

"Россияне пытаются атаковать то Михайловку, то Часов Яр, то Серебрянское лесничество. Они понемногу перебрасывают свои силы и пытаются улучшать свое тактическое положение. Нельзя говорить, что наша система обороны тотальная и несокрушимая. Если говорить о Роботино, то россияне туда спокойно заходят, но у них нет сил для закрепления", – объяснил офицер ВСУ.

Необходимо признать, что у россиян есть силы, чтобы продвигаться, впрочем, сейчас у них недостаточно сил для закрепления. Это в значительной степени связано с работой украинских БпЛА. То есть дронами ВСУ могут частично компенсировать снарядный голод в артиллерии. Но так, утверждает Мельник, будет не всегда. В конце концов, оккупанты также наращивают производство FPV-дронов.

Ситуация в Часовом Яру: подробнее