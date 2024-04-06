Российские оккупанты стремятся показать весомый результат своих действий летом. Поэтому сейчас для этого готовят благоприятные условия. Подробнее об этом 24 Каналу сообщил Николай Мельник – офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого.
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Главная задача россиян
Российские войска с трудом удерживают свои войска в Семеновке и в Бердичах Донецкой области из-за больших возможностей украинских беспилотников. Впрочем, они активизировали свои усилия к западу от Бахмута для захвата Часового Яра. Собственно, днях россияне сообщали, что уже, мол, захватили город. Однако эту информацию опроверг как Генштаб, так и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Россияне ставят для себя одну цель – подготовка плацдармов для будущего наступления. Летом россияне попытаются ударить в направлении Покровска и Славянска, чтобы таким образом выбить ВСУ из Донецкой области. Это им нужно для того, чтобы показать хоть какой-то результат "СВО",
– отметил Николай Мельник.
Бои за Часов Яр: смотрите на карте
Именно поэтому российские оккупанты готовят плацдармы для наступлений, однако привлекает довольно ограниченные силы. Дело в том, что бои продолжаются по всей линии соприкосновения, ведь россияне хотели распылить украинские силы, чтобы они также не могли сконцентрировать свои резервы на одном направлении.
"Россияне пытаются атаковать то Михайловку, то Часов Яр, то Серебрянское лесничество. Они понемногу перебрасывают свои силы и пытаются улучшать свое тактическое положение. Нельзя говорить, что наша система обороны тотальная и несокрушимая. Если говорить о Роботино, то россияне туда спокойно заходят, но у них нет сил для закрепления", – объяснил офицер ВСУ.
Необходимо признать, что у россиян есть силы, чтобы продвигаться, впрочем, сейчас у них недостаточно сил для закрепления. Это в значительной степени связано с работой украинских БпЛА. То есть дронами ВСУ могут частично компенсировать снарядный голод в артиллерии. Но так, утверждает Мельник, будет не всегда. В конце концов, оккупанты также наращивают производство FPV-дронов.
Ситуация в Часовом Яру: подробнее
- Российские пропагандисты на днях сообщили, что их военные якобы захватили Часов Яр. Представитель Восточного командования ВСУ Андрей Задубинный опроверг эту информацию. По его словам, ситуация там действительно сложная, идут ожесточенные бои. Впрочем, российские военные не зашли в город.
- Главнокомандующий ВСУ также подтвердил, что россияне не захватили Часов Яр, населенный пункт до сих пор находится под контролем украинских военных. Александр Сырский отметил, что попытки российской армии оккупировать город провалились.
- Командир батальона "Ахилес" Юрий Федоренко очертил угрозы, которые будут ждать ВСУ в случае оккупации Часового Яра. Он рассказал, что поскольку город является господствующей высотой, россияне получат огневой контроль над Краматорском, Дружковкой и Константиновкой. Кроме того, он подтвердил намерение россиян строить там плацдарм для дальнейшего продвижения. Военный также рассказал, что оккупанты в основном сбрасывают на Часов Яр управляемые авиационные бомбы. К сожалению, в ВСУ нет нужной авиации, которая могла бы защитить от этого.