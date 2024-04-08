С начала войны риторика главы Кремля остается неизменной, будто "Россия освобождает народ Донбасса". Такой мыслью в разговоре с 24 Каналом поделился председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, заметив, что ключевое слово – Донетчина. Поскольку Луганщину оккупанты почти полностью оккупировали.

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В случае остановки агрессии Путин будет иметь аргумент

Как отметил Тимочко, если Путину придется остановить агрессию против Украины из-за огромных потерь или внутриполитической нестабильности, то он надеется, что будет иметь обоснование для российского населения – якобы "Донецкую область мы завоевали" или "народ Донбасса мы освободили".

Для российского диктатора чрезвычайно важно занять Донецкую и Луганскую области. Более того, этот приказ Путин издал в 2022 году, когда россияне начали отступать из Киевщины, Черниговщины и Сумщины, а потом снова повторил его после провала российской военной операции на Харьковщине.

Россиянам легче наступать в Донецкой области

Тимочко отметил, что еще с 2014 года Россия планировала занять Донецкую и Луганскую области. Враг выстроил там и логистические пути, и складирование боекомплекта, и накопление сил, – как человеческого ресурса, так и технического. Также на территории двух областей оккупанты создали первый и второй армейские корпуса, которые подчиняются российской армии.

Обратите внимание! Россия мобилизовала жителей Донецкой и Луганской областей в первый и второй армейские корпуса: сначала идейно, а затем принудительно. То есть все это готовилось, чтобы занять эти территории.

"Но в современных вызовах ведения боевых действий для них Донецкая и Луганская области еще чрезвычайно важны тем, что там действительно сейчас легче всего наступать. Поскольку они имеют выстроенную сеть для своих войск, коммуникации выстроили неплохо", – отметил Иван Тимочко.

С двух направлений хотят занять Донецкую область

Кроме того, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, на занятой территории в 2014 году россияне максимально надломили местному населению готовность сопротивляться или бороться. Поэтому оккупанты рассчитывают, что там не будет серьезного противостояния.

Но пока, как видим, это остается разве планом для Путина. Очень очевидно, что для них важно занять Донецкую область хотя бы в направлениях базовой атаки, которую они сейчас проводят. Говорится о направлении Часового Яра и Авдеевке, когда не считались с потерями,

– отметил Иван Тимочко.

Ожесточенные бои возле Часового Яра: смотрите на карте

То есть выглядит так, что россияне хотят по двум направлениям занять Донецкую и Луганскую области. Но такой замысел для Сил обороны Украины понятен, а если понимаешь вражескую стратегию, гораздо эффективнее можно воевать и уничтожать вражеские силы.

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