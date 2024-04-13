Впрочем, Харьков постоянно находится под угрозой. Россия стремится лишить город света, однако харьковчане шутят над захватчиками под гул генераторов.
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Где Россия может пойти в наступление летом
В статье BBC бывший командующий Объединенных сил Великобритании Ричард Берронс и старший научный сотрудник аналитического центра Whitehall в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг назвали три возможных направления российского наступления. Это Харьков, Донбасс и Запорожье.
- Харьков очень близко к границе, и Россия уже активно атакует город. Возможно, цель оккупантов – вырваться с Донбасса.
- На Донбассе россияне могут продолжить свою тактику продавливания украинской обороны. Они полагаются на преимущество в живой силе.
- А вот с Запорожьем ситуация интереснее.
На Запорожье враг загнал себя в ловушку
Это что-то вроде бревна в глазу России, учитывая, что это столица одноименной области, которую Россия незаконно аннексировала, а областной центр все еще свободно живет под контролем Украины. Но мощная оборона, которую Россия построила к югу от Запорожья в прошлом году, в ожидании украинского наступления, теперь усложнит продвижение россиян оттуда,
– пишут журналисты BBC.
На Запорожье есть "линия Суровикина", где россияне создали самое большое и самое плотное минное поле в мире. И теперь оккупанты в тупике. Во-первых, они могли бы продвигаться, но не по минам. Во-вторых, мины можно частично демонтировать, но Украина заметит такие приготовления к наступлению.
Зачем России новое наступление
Вряд ли россияне не смогут дойти до Днепра, хотя порой и заявляют об этом. Но, возможно, их цель в другом. Россия может попытаться сломать боевой дух украинцев, убеждены эксперты. А Силы обороны вынуждены гадать, где именно будет новое наступление оккупантов.
Что говорят в Украине о новом наступлении россиян
Глава ГУР Кирилл Буданов уверен, что летом следует ждать российского наступления на Донбассе. Оккупанты немного продвинутся в сторону Часового Яра и будут двигаться к Покровску.
Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко также назвал Донецкую область ключевой для Путина. Россиянам легко наступать там, ведь с 2014 года на Донбассе выстроили коммуникации. А еще это очень удобно с идеологической точки зрения: если оккупанты потерпят поражение на других направлениях, они всегда смогут сказать, что по крайней мере "освободили народ Донбасса".