Нещодавно британські розвідники оцінили, наскільки Росія може захистити свої заводи від дронових атак з боку України. І зробили невтішний висновок: окупанти розриваються між тим, щоб захистити фронт і тил.
Дивіться також ГУР атакувало авіаційний завод у Татарстані, де виробляють літаки Ту-22М і Ту-160М, – джерела
Буданов має план, як подолати Москву
Ми запропонували план, спрямований на зменшення російського потенціалу. Він охоплює багато аспектів, таких як військова промисловість, критичні військові об'єкти, їхні аеродроми, їхні командно-контрольні пункти,
– пояснив розвідник.
А ще в протидії окупантам допоможуть вилазки в тил російських добровольців. Також посилять удари безпілотниками.
Що це дасть
Тож Кирило Буданов сподівається, що українські атаки на території Росії триватимуть. Ідея в тому, щоб показати безсилля Путіна, мовляв, він не може захистити населення від проникнення війни в Росію.
Глава ГУР пояснив: коли людина живе в Санкт-Петербурзі і бачить війну тільки по телевізору, вона буде підтримувати бойові дії. Але коли якийсь об'єкт атакують біля вашого будинку, ви почнете нервувати – як мінімум.
За словами Буданова, коли росіяни в Бєлгороді збивали дрони з С-300, то більше шкоди було саме від зенітних ракет, аніж від БпЛА. Та атаки значно вплинули на цивільних.
Найсвіжіші приклади атак по окупантах
- 17 квітня було одразу декілька атак на території Росії і в Криму. Увечері у Воронежі вразили промисловий об'єкт, а вдень було уражено аеродром у Джанкої.
- У Казані ГУР атакувало авіазавод, де виробляють Ту-22М і Ту-160М, а раніше дрони ГУР вдарили по російській загоризонтній РЛС "Контейнер" у Мордовії.
- І такі "жнива" тільки за один день! Певна річ, це про щось говорить, а саме про ефективність українських розвідників і дирявість російської пе-ве-о, яка вже стала мемом.